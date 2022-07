Neues Labor: Uni Würzburg forscht in virtuellen Welten

Auf dem Bildschirm hinter Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) erscheint ein digitaler Avatar, so etwas wie ihr digitaler Zwilling. Wenn sich Gerlach bewegt oder gestikuliert, dann macht der Avatar die gleichen Bewegungen wie sie zur selben Zeit. Möglich machen das die vielen Kameras, verschiedene Sensoren und eine Green-Screen-Technologie, mit der das neue Motion Capture Labor der Uni Würzburg ausgestattet ist. Hier sollen Studierende und Forschende Bewegungen erfassen und in die virtuelle Realität übertragen.

Studierende nutzen Labor für Forschungsprojekte

Etwa 150 Studierende und Forschende arbeiten zukünftig in diesem Labor. Professor Marc Latoschik, der Leiter des Lehrstuhls für Mensch-Computer-Interaktion an der Uni Würzburg, geht davon aus, dass das Labor durchgehend für verschiedene Forschungsprojekte genutzt wird. Erforscht werden sollen dort etwa virtuelle soziale Interaktionen – oder, inwieweit Motion Capture in Therapien unterstützen kann. Auch Workshops zum Beispiel für Firmen sollen in dem Labor stattfinden.

Hoffnung auf technologischen Fortschritt

Was sich Latoschik von dem neuen Labor erhofft, ist technologischer Fortschritt. "Wir können Bewegungsdaten in einer vorher nicht erreichbaren Qualität erfassen", sagt der Professor. Konkret verspricht er sich, besser feststellen zu können, ob es sich bei einer Person in der virtuellen Realität auch wirklich um die reale Person handelt. "Das kann mit einer viel geringeren Fehlerwahrscheinlichkeit erfolgen."

"Ich freue mich, dass Sie mit den neuesten Technologien arbeiten können und dass wir das vom Digitalministerium unterstützen können", sagte Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) gegenüber Lehrenden und Studierenden an der Uni Würzburg bei der Eröffnung. Mit dem neuen Labor sei technologisch ein großer Fortschritt möglich, so die Digitalministerin.

Neues Labor als Teil des XR Hubs

Das Motion Capture Labor ist Teil des sogenannten XR Hubs an der Uni Würzburg. XR steht dabei für Extended Reality, also erweiterte Realität. Neben Würzburg gibt es auch in Nürnberg und in München solche XR Hubs, die die bayerische Staatsregierung fördert.