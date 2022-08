Neues Kraftwerk an der Salzach? Naturschützer üben Kritik

Der Traunsteiner Landrat Siegfried Walch (CSU) setzt sich für ein neues Wasserkraftwerk an der Salzach ein. Dazu hat er – wie er selbst in einem Video ausführt – gemeinsam mit dem Chef der Wasserkraftsparte des österreichischen Energieversorgers "Verbund" am Mittwochnachmittag ein Gespräch mit Ministerpräsident Markus Söder geführt, der das Projekt unterstützen will.

Landrat preist Vorzüge eines neuen Kraftwerks

Das Fließgewässerkraftwerk, das so noch nie gebaut wurde, solle ein Vorzeigeprojekt werden, so Walch auf Instagram. Der Bau solle nicht auf Kosten der Natur stattfinden, sondern ökologische Aufwertung an der Salzach und energetische Nutzung vereinen. Ein Wasserkraftwerk an der Salzach wäre als Stromerzeuger für die Region sehr wichtig, weil es unabhängiger von Energie-Importen machen sowie Versorgungssicherheit garantieren würde, so der Landrat. Die Salzach müsse ohnehin ökologisch saniert werden. Er wolle mit dem Vorantreiben des Projekts Ökologie und Ökonomie verbinden.

Naturschützer kritisieren Idee für neues Wasserkraftwerk

Die regionale "Aktionsgemeinschaft Lebensraum Salzach" lehnt den Bau eines Wasserkraftwerks ab. Einer der Sprecher der Gruppe, Erich Prechl aus Freilassing, zeigte sich auf BR-Anfrage überrascht über die möglichen Vorhaben des Landrats und sprach davon, dass ein Wasserkraftwerk an der Salzach keinen Nutzen bringe. Sowohl der Bund Naturschutz wie auch die Aktionsgemeinschaft argumentieren damit, dass die Salzach in den Wintermonaten nicht ausreichend Wasser zur Stromerzeugung führe, und dass ein Aufstau des Flusses und der Bau eines Querbauwerkes negative Auswirkungen auf die Flussökologie habe. Auch verstoße ein Kraftwerksbau gegen die Natura 2000 Richtlinie und gegen die EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Naturschützer: Bayern müsste den Strom aus dem Kraftwerk kaufen

Außerdem, so Erich Prechtl, hat der österreichische Verbund-Konzern das Nutzungsrecht an den beiden Flüssen Salzach und Saalach. Prechtl sagte, der erzeugte Strom stünde Bayern nicht zu, sondern könne nur von dem Unternehmen an den Freistaat verkauft werden. Sollten die Pläne des Traunsteiner Landrats für ein neues Fließkraftwerk an der Salzach konkreter werden, dann behält sich der Zusammenschluss der Naturschützer vor, gerichtlich dagegen vorzugehen.

Salzach wird bei Tittmoning derzeit renaturiert

Derzeit lässt das Wasserwirtschaftsamt Traunstein die Ufer nördlich von Tittmoning aufweiten, um die Salzach wieder ursprünglicher zu machen. Insgesamt werden 9.000 Tonnen Uferbefestigungssteine von beauftragten Unternehmen entfernt. Die Renaturierungsmaßnahmen sollen 2023 abgeschlossen werden und kosten 2,7 Millionen Euro. Nach und nach kann so ein naturnaher Auwald entstehen, der auch bei Hochwasser als Schutz dient und zum Beispiel mit Sandbänken neuen Lebensraum formt.