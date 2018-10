Neues Konzept: Museumstag statt Museumsnacht in Bayreuth

Erstmals wird am Samstag in Bayreuth ein Museumstag gefeiert. Es ist ein neus Konzept, dass die bisherige Museumsnacht ersetzt. Die neue Veranstaltung steht unter dem Motto "Kultur und Genuss" und bezieht auch die Innenstadt in das Programm ein. Auf der Aktionsbühne auf dem Stadtparkett präsentieren sich zum Beispiel verschiedene Museen, es gibt Vorträge, Lesungen, Live Musik und verschiedenen Stände bieten Essen an.

Zwölf Stunden Kultur

Das Konzept hat eine Event-Agentur entwickelt. Die Veranstalter wollen den Besuchern mehr Zeit geben, sich die Museen und Kulturorte anzuschauen. Statt ein paar Stunden am Abend haben die Besucher in diesem Jahr zwölf Stunden Zeit, heißt es von der Agentur. Die Einlassbänder gibt es an den Kassen der Museen zum Preis von acht Euro für Erwachsene und für fünf Euro für Schüler, Studenten oder Schwerbehinderte.

22 Museen an einem Tag

Insgesamt sind 22 Museen und Kulturorte dabei. Unter anderem das Kunstmuseum, das Urwelt-Museum, das Markgräfliches Opernhaus und das Franz-Liszt-Museum. Wer die Standorte außerhalb der Innenstadt besuchen will, zum Beispiel den Lindenhof oder die Rollwenzelei, kann den Bus-Shuttle nutzen.

Halbierte Besucherzahl

Die Bayreuther Museumsnacht hatte in den vergangenen Jahren mit rückläufigen Besucherzahlen zu kämpfen. Der große Einbruch war mit der Umstellung des Termins von Herbst auf Frühling im Jahr 2014 gekommen. Damals hatten sich die Besucherzahlen von 20.000 auf knapp 11.000 halbiert. Der Stadtrat hatte sich dann für das neue Konzept "Museumstag" und die Vergabe an eine Veranstaltungsagentur entschieden. Bei einigen teilnehmenden Museen stößt das Konzept nicht auf Begeisterung. Nachts im Museum zu sein, sei ein besonderes Event – tagsüber hätten die Museen sowieso geöffnet, heißt es.