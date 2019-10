Neues Klimaschutzgesetz: Öl-Heizer in Ostbayern profitieren

Nach Trier (55,7 Prozent) gibt es in Ostbayern die meisten Ölheizungen in ganz Deutschland. In der Oberpfalz werden 41,7 Prozent der Wohnungen mit Öl beheizt, in Niederbayern sogar 47,5 Prozent, so das Statistische Bundesamt.

Ostbayern können von neuem Klimagesetz profitieren

Einige Hausbesitzer aus der Region könnten jetzt vom neuen Klimaschutzgesetz profitieren. Der Wechsel von alten Ölheizungen zu klimafreundlicheren Heizsystemen soll nämlich mit einer Austauschprämie von bis zu 40 Prozent der Kosten gefördert werden. Darauf hatte sich das Klimakabinett der Bundesregierung am 20. September geeinigt. Der Einbau neuer Ölheizungen soll hingegen ab 2026 verboten werden. Bestehende sollen aber voraussichtlich weiter betrieben werden dürfen. Noch immer sorgen überwiegend die fossilen Energieträger Gas und Öl in deutschen Privathaushalten für Raumwärme und warmes Wasser.

Professor: "Öl ist klimaschädlichste Heizvariante"

Laut Michael Sterner, Professor für Energiespeicher an der OTH Regensburg, sei eine Ölheizung die klimaschädlichste Heizung, die es in Bayern gibt. Bei Neubauten sind Ölheizungen mittlerweile sehr selten. Die Auswertungen des Statistischen Bundesamts zeigen, dass in Häusern, die 2018 fertiggebaut wurden, der Anteil der Wohnungen mit installierter Ölheizung bei 0,6 Prozent liegt. Sterner empfiehlt, auf die Wärmepumpe oder eine Pellet-Heizung zu setzen.

Neues Klimaschutzgesetz

Die Bundesregierung will heute das Klimaschutzgesetz verabschieden. Damit soll sichergestellt werden, dass Deutschland die Klimaziele für 2030 erreicht - und die andernfalls drohenden Strafzahlungen vermeidet. Den Bürgern sollen Anreize für umweltfreundliches Verhalten gesetzt werden. So soll zum Beispiel Bahnfahren günstiger und Fliegen teurer werden. Und wer auf eine umweltfreundlichere Heizung umstellt, bekommt eine Förderung.