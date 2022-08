Neues Infektionsschutzgesetz: Bayern fordert "mehr Klarheit"

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) wollen das Land auf den Corona-Herbst vorbereiten. Doch ihr Vorschlag erntet seit Tagen Kritik. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek (CSU) erhofft sich von der heutigen Runde mehr Klarheit.

BR24 überträgt das Statement des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU) im Anschluss an die Gesundheitsministerkonferenz live.

Der Entwurf von Lauterbach und Buschmann sei nicht zu Ende gedacht, so Holetschek. Dem CSU-Politiker fehlen vor allem die konkreten Voraussetzungen, unter denen die Länder Maßnahmen, wie eine mögliche Maskenpflicht an Schulen oder in Innenräumen, umsetzen sollen.

Holetschek fordert Nachschärfung

Die Befugnisse für die Länder seien ein erster Schritt, "aber sie gehen uns noch nicht weit genug". Holetschek fordert, in einigen Punkten nachzuschärfen. "Wir brauchen starke Leitplanken für den Herbst und Winter."

Dominik Spitzer, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im bayerischen Landtag, sieht hingegen in den neuen Regelungen viele Möglichkeiten für die Länder, um auf "eine gefährliche Infektionslage" zu reagieren. "Dass manche Landespolitiker kritisieren, die Bundesländer hätten einen zu kleinen Instrumentenkasten für den Winter, macht mich sprachlos", so Spitzer zu BR24.

Er will sich mit seiner Fraktion dafür einsetzen, dass die bayerische Staatsregierung die vorgesehenen Schutzmaßnahmen "nur im äußersten Notfall" einsetzt. Das Ziel müsse auch weiterhin die Rückkehr zur Normalität sein.

FDP: "Viele Maßnahmen machen keinen Sinn"

Allerdings kommt auch von Spitzer deutliche Kritik an den von seinem Parteikollegen Buschmann vorgelegten Regeln. Viele Maßnahmen, die die Länder an die Hand bekommen, machen in Spitzers Augen "schlichtweg keinen Sinn". Zum Beispiel die Befreiung von einer Maskenpflicht für vollständig Geimpfte, deren letzte Impfung höchstens drei Monate zurückliegt.

"Mit der jetzigen Virus-Variante wäre das nicht zu vermitteln, da auch Geimpfte das Virus weitertragen können", so der FDP-Politiker. Spitzer pocht auf Nachbesserungen, auch bei der Isolationspflicht.

GMK: Keine Beschlüsse zu erwarten

Konkrete Beschlüsse wollen die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute nicht fassen.

Der Vorschlag von Gesundheits- und Justizministerium für einen neues Infektionsschutzgesetz soll noch im August das Bundeskabinett passieren, bevor darüber im Bundestag abgestimmt werden kann. Anschließend müssen die Bundesländer noch im Bundesrat zustimmen, damit die neuen Corona-Regeln wie geplant zum 1. Oktober 2022 in Kraft treten können.