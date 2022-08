Neues Impfzentrum: Hof ist bereit für die nächste Corona-Welle

Das Thema Impfen spielt momentan im Medizinischen Versorgungszentrum, kurz MVZ Hochfranken, keine große Rolle. Der Internist Marwan Khoury und Team verabreichen täglich etwa 20 Mal den Schutz gegen Corona. Doch das werde sich bald ändern. Wie viele Experten, rechnet auch der Hofer Arzt im Herbst mit der nächsten Infektionswelle. Auch das Bundesgesundheitsministerium hat schon ein breites Maßnahmen-Repertoire gefordert. Im Herbst werde auch wieder die Impfbereitschaft steigen, ist sich Khoury sicher. Deshalb hat der Mediziner jetzt leerstehende Praxisräume in seinem MVZ am Rande der Hofer Innenstadt zu einem eigenen Impfzentrum umfunktioniert.

Impfpersonal in Hof ist variabel einsetzbar

Ab Montag wird dort ohne Termin geimpft – immer vormittags von 8 bis 12 Uhr. "Wir können das Angebot bei Bedarf auch ausweiten auf nachmittags und das Wochenende", so Khoury. Mit insgesamt 30 Ärzten und 80 medizinischen Fachangestellten an den verschiedenen Standorten des MZV Hochfranken in Hof und Umgebung könne man flexibel reagieren.

Neben Khoury und anderen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, die seit Monaten durchgehend impfen, gibt es noch das öffentliche Impfzentrum Hofer Land von Stadt und Landkreis Hof. Es ist in Helmbrechts angesiedelt. Zusätzlich bietet es mobile Einsätze – zum Beispiel in Altenheimen oder immer bei Impfaktionen in der Hofer Freiheitshalle. Momentan nutzen etwa 50, 60 Menschen dieses Angebot, erklärt Organisationsleiter Marco Vödisch: "Es sind zu 90 Prozent ältere Menschen, die sich die vierte Impfung geben lassen."

Auch im öffentlichen Impfzentrum rechnet man mit einer neuen Impfwelle ab Herbst. Vödisch schaut sich bereits mit dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Hof zusammen nach zusätzlichem Personal um. In welchem Umfang, ist allerdings noch nicht ganz klar: "Wir warten auf die Entscheidung von Bund und Freistaat. Der Freistaat hat für Ende August eine neue Impfkampagne für den Herbst angekündigt."

Corona-Impfungen: Hof liegt über Bayerndurchschnitt

Die Nachfrage werde auch aufgrund der neuen Impfstoffe steigen, die gezielter gegen die Omikron-Varianten wirken sollen. Sie sollen im Herbst auf den Markt kommen. Doch solange sollten Menschen über 70, denen die Ständige Impfkommission (Stiko) eine vierte Impfung empfiehlt, und auch jüngere Risikopatienten nicht warten, betont Johann Schötz. Der Ärztliche Leiter des Impfzentrums Hofer Land ist der Meinung, die Infektionsgefahr dürfe nicht unterschätzt werden: "Durch den zweiten Booster hat man einen deutlichen Schutz vor einer schweren Erkrankung."

Insgesamt liegt die Impfquote in der Region Hof deutlich über dem bayerischen Durchschnitt: In Stadt und Landkreis Hof liegt die Quote nach aktuellem Stand bei den Dritt-Impfungen bei 68 Prozent, bayernweit sind es 59 Prozent, bundesweit 62 Prozent. Auf einer eigenen Website "Impfung Hofer Land" sind alle Informationen und Daten zu den Aktionen in Stadt und Landkreis Hof gebündelt.