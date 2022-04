Neues ICE-Werk: Hafengelände nach Prüfung endgültig vom Tisch

Es ist ein sehr umstrittenes Bauprojekt der Deutschen Bahn im Großraum Nürnberg: das neue ICE-Werk. Aus den drei derzeit möglichen Standorten Allersberg/Pyrbaum im Landkreis Roth und zwei in Feucht (Lkr. Nürnberger Land) kommt viel Widerstand von Naturschützern und der Bürgerschaft. Der Bund Naturschutz (BN) hatte zudem den Hafen Nürnberg als alternative Möglichkeit für den Standort ins Spiel gebracht. Doch der scheidet definitiv aus. Nach drei Monaten Prüfung ist das Ergebnis laut Deutscher Bahn eindeutig: Die verfügbaren Flächen reichen nicht aus.

Viel zu wenig Platz im Hafen für ICE-Werk

Für das in der Region umstrittene ICE-Werk werden rund 35 Hektar Grund benötigt. Nach Informationen der Bahn wären im Nürnberger Hafen jedoch nur rund drei Hektar verfügbar. Selbst wenn ein komplettes Hafenbecken verfüllt und große Teile des Hafenbetriebs eingestellt würden, könnte nur rund ein Drittel des Werks einen Platz am Hafen finden, heißt es in einer Mitteilung der Bahn.

Um das Werk überhaupt im Güterverkehrszentrum am Hafen unterzubringen, müssten etwa 20 Firmen ihren Betriebsstandort im Hafengebiet verlassen und einen neuen Standort suchen, schreibt die Stadt Nürnberg in einer Stellungnahme. Entsprechende Flächen stünden im Nürnberger Stadtgebiet jedoch an keinem anderen Ort zur Verfügung, gibt Oberbürgermeister Marcus König (CSU) zu bedenken.

Bund Naturschutz beharrt auf Hafen-Lösung

Der Bund Naturschutz (BN) beharrt allerdings darauf, dass das ICE-Werk im Hafen errichtet werden könne. Dies sei "planerisch und technisch" realisierbar, sagt Nürnbergs BN-Chef Klaus-Peter Murawski. Die Bahn soll nach seinen Aussagen angeblich entsprechende Pläne vorgelegt haben. Der BN schreibt in einer Pressemitteilung von einem "überarbeiteten Layout" des Werks. Der BN bedauert es deshalb, dass die Bahn den Standortvorschlag Hafen nicht ins Raumordnungsverfahren einbringen wolle.

Etablierter Logistik- und Industriestandort müsste weichen

Die Bahn bleibt jedoch dabei, dass keine ausreichenden Flächen zur Verfügung stehen. Die Idee klinge verlockend, das ICE-Werk auf bestehenden Industrieflächen zu verwirklichen, sagt Klaus-Dieter Josel, DB-Konzernbevollmächtigter für Bayern. Aber einen etablierten Logistik- und Industriestandort zu zerschlagen, wäre nicht im Sinne einer ökologischen Verkehrswende und damit auch nicht im Sinne der Natur, so Josel.

Die Bahn hatte im Februar die Unterlagen für das Raumordnungsverfahren bei der Regierung von Mittelfranken eingereicht. Die Regierung prüft derzeit die Unterlagen für die verbliebenen drei Standorte. Auch Untersuchungsergebnisse zum Nürnberger Hafen sollen nach Informationen der Bahn komplett in die Raumordnungsunterlagen übernommen werden. Alle Daten werden nach Einleitung des Raumordnungsverfahrens in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Geplante Protest-Radfahrt zum Hafen

Derweil geht der Protest der Bürgerinnen und Bürger aus den drei möglichen Standorten gegen das geplante ICE-Werk weiter. Mit einer Radsternfahrt von ihren Heimatorten aus wollen sie am Sonntag (23.04.22) bis zum Hafen radeln. Angekündigt hat sich dazu auch Klaus-Peter Murawski als Redner. Vielleicht hat auch deshalb die Bahn nun nochmals bekräftigt, dass das Hafengelände für sie keinen alternativen Standort für das ICE-Werk darstelle.