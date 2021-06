Neues ICE-Werk: Deutsche Bahn will trotz Kritik nach Altenfurt

Die Pläne der Deutschen Bahn, ein neues ICE-Instandhaltungswerk in einer Waldschneise zwischen den Nürnberger Stadtteilen Fischbach und Altenfurt zu bauen, stoßen auf massiven Widerstand. Um die betroffenen Bürger über das Projekt zu informieren, hatte die Bahn am Montagabend zu einem digitalen Bürgerdialog geladen. Der Projektleiter Carsten Burmeister stellte sich online den Fragen von etwa 250 betroffenen Anwohnern. Sie gelten als die schärfsten Gegner und demonstrieren seit Monaten regelmäßig dagegen. Ihre Fragen mussten die Teilnehmer davor schriftlich einreichen.

Aussage von Ministerpräsident hat kein Gewicht

Die Deutsche Bahn hält auch nach den kritischen Äußerungen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) an Nürnberg-Altenfurt/Fischbach als möglichem Standort für ein neues ICE-Werk fest. "Sicher hat das Wort des Ministerpräsidenten ein gewisses Gewicht", sagte Bahn-Projektleiter Carsten Burmeister. Doch habe Söder lediglich von einem "Bauchgrummeln" gesprochen. Dies sei keine Vorwegnahme des Genehmigungsverfahrens. Die Prüfungen des Standortes laufen weiter.

Bahn will kleiner bauen

Die CSU hatte am vergangenen Samstag auf einer Pressekonferenz in Nürnberg die Nähe zu den Wohngebieten der beiden Stadtteile als wichtigen Grund für ihre Ablehnung genannt. Die Bahn kündigte jedoch beim Bürgerdialog an, das Werk kleiner als ursprünglich geplant bauen zu wollen. Statt einer Fläche von 45 Hektar würde sie für eine kompakte Variante lediglich etwa 35 Hektar benötigen. Die Bürger der beiden Stadtteile Fischbach und Altenfurt im Südosten von Nürnberg beklagen vor allem die zu erwartende Lärmbelästigung durch die nächtlichen Hub Tests an den ICE-Zügen sowie die Rodung von wertvollem Bannwald.

"ICE-Werk für Mobilitätswende nötig"

Burmeister betonte die Notwendigkeit eines neuen Werks, das als "Boxenstopp" für die ICE-Züge der Bahn gedacht sei, deren Zahl sich in den nächsten Jahren verdoppeln soll. "Wir möchten eine Mobilitätswende herbeiführen", warb Burmeister für die Pläne der Bahn. Das neue ICE-Werk soll für die Reinigung und schnelle Reparaturen der Züge sorgen. Dazu würden zwischen 35 und 45 Hektar Fläche auf einer Länge von mindestens 3,2 Kilometern benötigt.

Solche Flächen gebe es in der dicht besiedelten Metropolregion Nürnberg nur sehr wenige. Deshalb könne auch die Rodung von Teilen des streng geschützten Nürnberger Reichswalds kein Ausschlusskriterium sein. Die Bahn plant für 400 Millionen im Raum Nürnberg ein neues Instandhaltungswerk für ihre künftig deutlich längeren ICE-Züge. Das Werk soll Ende 2028 seinen Betrieb aufnehmen und etwa 450 Arbeitsplätze bieten.

Entscheidung im Herbst

Es konnten nicht alle Fragen der Anwohner beim Online-Bürgerdialog beantwortet werden. Der Vorsitzende des zuständigen Bürgervereins Werner Miegl zeigte sich in einer ersten Reaktion enttäuscht über die Aussagen der Bahn und kündigte weitere Protestaktionen in Altenfurt an. Neben Altenfurt prüft die Bahn acht weitere Standorte im Raum Nürnberg auf ihre Tauglichkeit.

Die Bahn wolle im Herbst bei der Regierung von Mittelfranken die Unterlagen für das Raumordnungsverfahren einreichen. Erst dann, so Carsten Burmeister von der Deutschen Bahn, stelle sich heraus, welcher Standort geeignet sei. Er selbst könne das im Moment nicht sagen. Damit weicht Burmeister von der bisherigen Linie des Konzerns ab, Altenfurt/Fischbach als bevorzugten Standort zu bezeichnen.