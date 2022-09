Neues ICE-Werk der Bahn: Klare Worte von Hubert Weiger

Der langjährige Vorsitzende und derzeitige Ehrenvorsitzende des Bund Naturschutz in Bayern, Hubert Weiger, findet bei einem Ortstermin im Wald bei Harrlach deutliche Worte gegen das geplante Großprojekt der Bahn. Hubert Weiger hat bereits in den 1970er und 1980er-Jahren diesen Wald mehrfach wissenschaftlich untersucht und seine Doktorarbeit darüber geschrieben.

"Besonders sauberes Grundwasser"

Sein Ergebnis damals: Weil dieser Wald nicht mit Nitrat gedüngt wurde, ist sein Grundwasser besonders sauber und daher auch schützenswert. Von hier beziehen etliche Gemeinden der Umgebung ihr Trinkwasser, so zum Beispiel die Großstadt Fürth zu etwa 40 Prozent. Ein mögliches ICE-Werk der Bahn mit seiner großflächigen Versiegelung wäre seiner Meinung nach eine Katastrophe nicht nur für den Wald, sondern auch für die Trinkwasserversorgung in der Region.

Argumente für die Bürgerinitiative in Harrlach

Diese Erkenntnis und die Tatsache, dass in diesem Waldstück westlich der A9 zwischen Roth und Feucht sehr seltene Vogelarten leben, freut die Bürgerinitiative „Rettet den Reichswald“. Auch der seltene Steinkrebs wurde hier nachgewiesen. Verena Masopust von der Bürgerinitiative Harrlach liefern sie wichtige, neue Argumente. Heute Abend will sie zum ersten Mal nach der Sommerpause ihren Kampf gegen das geplante ICE-Werk mit Bürgertreffen wieder aufnehmen. Nicht nur in Harrlach sondern auch an den andern beiden Standortvorschlägen bei Feucht und Wendelstein, mit denen die Bahn ins Raumordnungsverfahren gestartet ist.

Wichtige Prüfung: das Raumordnungsverfahren

Die Regierung von Mittelfranken prüft seit Anfang Juli mit einem Team von acht Beamten, wie sich das ICE-Werk an den vorgeschlagenen Standorten auf Anwohner, Natur oder den Verkehr auswirken würde. Bei der Abwägung der Belange spielt vor allem die Qualität der Einwendungen der betroffenen Bürger eine entscheidende Rolle. Bis Ende des Jahres will die Bezirksregierung ihre Bewertung vorstellen, die sogenannte "landesplanerische Beurteilung".

Geeignet, eingeschränkt geeignet oder nicht geeignet?

Jeder der drei vorgeschlagenen Standorte der Bahn kann als "geeignet", "eingeschränkt geeignet" oder als "nicht geeignet" eingestuft werden. Sollte die Bezirksregierung alle drei Standorte als nicht geeignet, also als nicht raumverträglich, einstufen, hätte sie die Möglichkeit die Bahn auf alternative Standorte hinzuweisen, die ihrer Meinung nach weniger umstritten wären. Nach Angaben der Behörde hat dies aber keine rechtliche Wirkung in Bezug auf die Planungen der Bahn. Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens muss aber bei der anschließenden Planfeststellung und Baugenehmigung berücksichtigt werden.

Standortsuche für das ICE–Werk

Die Deutsche Bahn will im Großraum Nürnberg ein neues Instandhaltungswerk für ihre künftige ICE-Flotte bauen. Das Projekt soll 400 Millionen Euro kosten und 450 neue Arbeitsplätze in die Region bringen. Dafür benötigt sie eine zusammenhängende, ebene Fläche von mindestens 35 Hektar Größe, die im eng besiedelten Ballungsraum Nürnberg so nicht mehr vorhanden ist. Deshalb hat die Bahn in einem internen Auswahlverfahren neun Standorte in der Region auf ihre Eignung untersucht.

Drei Standorte werden geprüft

Drei Standortvorschläge muss sie nun von der zuständigen Regierungsbehörde auf ihre Raumverträglichkeit überprüfen lassen. Dabei handelt es sich um das ehemalige Munitionslager bei Feucht, einem Waldgebiet südlich davon beim Jägersee, sowie einem Waldgebiet bei Roth-Harrlach, westlich der A9. Weil aber an allen drei Standorten geschützter Bannwald gerodet werden müsste, sorgt das Projekt bei betroffenen Anwohnern und Naturschützern für Ärger und Widerstand. Sie erhoffen sich nun vom Raumordnungsverfahren eine klare Signalwirkung an die Deutsche Bahn.