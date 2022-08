Neues Gymnasium nicht fertig: Schüler müssen quer durch München

Der Bau des neuen Gymnasiums in Riem verzögert sich. Am 13. September hätte dort der Schulbetrieb für die Jahrgänge 5 bis 8 starten sollen. Jetzt hat das Münchner Bildungsreferat die Eltern informiert, dass der Zeitplan nicht eingehalten werden kann. Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet das: Sie beginnen das neue Schuljahr in Ausweichräumen. Nicht im Münchner Stadtteil Riem, im Osten der Stadt – sondern an der Theresienwiese, westlich der Stadtmitte.

Sie müssen nun jeden Morgen zu einem Schulgebäude an der Schwanthalerstraße kommen. Fahrtzeit mit der U-Bahn von der Messestadt West zur Theresienwiese: rund 20 Minuten. Die Stadt München stellt hierfür kostenlose MVV-Jahrestickets. Eltern kritisieren: In den ersten Schulwochen müssen sich die Kinder den Schulweg mit Tausenden Besuchern des Oktoberfests teilen, die ebenfalls an der Theresienwiese aussteigen oder vom Hauptbahnhof zu Fuß dorthin gehen.

Corona sorgte für erste Verzögerungen

Der neue Bildungscampus in Riem ist eines der größten Schulbauprojekte der Stadt München. Neben dem Gymnasium wird dort auch eine Realschule errichtet. Insgesamt sollen dort einmal rund 2.400 Kinder und Jugendliche zur Schule gehen.

Bereits im vergangenen Jahr wurde die Fertigstellung des Campus verschoben. In einer Mitteilung des Bildungsreferats an die Eltern, die BR24 vorliegt, werden dafür die Corona-Pandemie und daraus resultierende Reiseverbote, gestörte Lieferketten und der Baustoffmangel als Gründe genannt. Deshalb sollte das neue Gymnasium zunächst nur mit 15 Klassen öffnen.

"Zusätzlich zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie verschärfte sich die Situation in den vergangenen Monaten durch weitere Material- und Lieferengpässe, die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wurden", heißt es in der Mitteilung. Auf Nachfrage teilt die für den Bau zuständige Münchner Raumentwicklungsgesellschaft MRG mit, dass man bis zuletzt zuversichtlich war, das Öffnungsziel Mitte September zu erreichen. In den vergangenen Wochen hätte sich die Situation erneut verschärft.

Als weitere Probleme werden der Personalmangel genannt, außerdem Lieferschwierigkeiten im Stahlbau und ein Hackerangriff auf das Zentrallager eines großen Zulieferers für Dämmmaterial. Dadurch hätte es etwa eine "völlig unvorhersehbare" Verzögerung bei der Fertigstellung der Sporthallen gegeben – und dadurch auch ein Stocken aller Folgegewerke, die auf den Schulbeginn eingetaktet waren.

Neues Öffnungsdatum des Gymnasiums München-Riem unklar

So ist der Bau nicht weit genug vorangeschritten, um einen sicheren, störungsfreien Betrieb zum Start des neuen Schuljahres zu schaffen.

Wann das der Fall ist und die Klassen in ihr neues Schulgebäude ziehen können, steht aktuell noch nicht fest. Verbindliche Aussagen seien derzeit nicht möglich, teilt die MRG mit. Aufgrund des anhaltenden Ukraine-Kriegs und Corona seien nur kurzfristige Planungen möglich.