Neues Gutachten soll bisherige Brennerzulauf-Planung stoppen

Die Münchner Gutachter wollen mehrere schwerwiegende Mängel in der bisherigen Planung des Brennznordzulaufs gefunden haben. Es werden viel zu hohe Güterzugzahlen unterstellt, so Martin Vieregg in einem BR-Interview. Erst 2082 würden diese Zahlen erreicht, wenn der Verkehr gleichmäßig weiter steige.

Unklare Anknüpfungspunkte in München

Desweiteren werde nur eine Strecke untersucht, die nach Grafing/München. In München allerdings sei der Ausbau des Bahnknotenpunktes auf unbestimmte Zeit verschoben, die Strecke ende also im Nichts. Hier müsse die Planung auch die Umleitung Rosenheim-Mühldorf-Landshut berücksichtigen bzw. eine Neubaustrecke von Rosenheim nach Freilassing.

Handwerkliche Ungereimtheiten lassen Zweifel aufkommen

Der letzte Punkt, so Vieregg, betreffe die Planungsprinzipen an sich: Die Planung entspreche nicht den deutschen Planungs- und Finanzierungkriterien. Insgesamt müsse die Planung der Deutschen Bahn stark modifiziert und angepasst werden, so Martin Vieregg. Die Inntalgemeinschaft wird das Gutachten heute an das Bundesverkehrsministerium und an Minister Scheuer senden.

Landwirte sehen erhöhte Gefahr des Flächenverbrauchs

Landwirte im Inntal sehen in dem neuen Gutachten einen Hoffnungsschimmer. Immer mehr Landwirte wenden sich an die Inntalgemeinschaft, weil sie Flächenverbrauch und um die eigene Existenz fürchten, sollte die neue Hochleistungsgeschwindigkeitsstrecke im Inntal gebaut werden. Das wurde am Abend bei einer Versammlung in Brannenburg deutlich.