Neues Glockengeläut in Regensburg

In der Regensburger Konradsiedlung sind die neuen Glocken der Kirche St. Konrad geweiht worden. Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer segnete sie am Sonntagvormittag. Sie sollen die bisherigen Stahlgusslocken aus dem Jahr 1935 ersetzen. Gegossen wurden die fünf neuen Glocken aus Bronze in Passau.

Manche Glocken halten Jahrhunderte

Im Gegensatz zu Stahlglocken haben Bronzeglocken eine längere Lebensdauer. In Regensburg gab es laut Kirchenpfleger Erich Tahedl schon Glocken, die über 700 Jahre gedient haben - also über viele Generationen hinweg. Es sei sehr aufregend, die künftigen Klänge für eine Gemeinde auszusuchen, so der zuständige Glockengießer Rudolf Perner. Am Tag der Weihe freue man sich als Glockengießer sehr, zu sehen, wie die Gäste reagierten, sobald sie die neuen Klänge zum ersten Mal hörten.

Bischof Voderholzer ließ sie am Sonntag bei dem Festakt mit Hilfe eines Holzhammers schon einmal erklingen. Die Glocken werden künftig zu unterschiedlichen Anlässen ertönen, dabei hat jede ihre eigene Bedeutung.

Umfangreiche Renovierungsarbeiten

Die Kirche St. Konrad erhielt die Glocken im Zug einer umfangreichen Renovierung. 2018 war eine Außensanierung beschlossen worden. Ein Sachverständiger stellte damals auch im Glockenturm deutliche Korrosionsspuren fest - am Stahlglockenstuhl und an den Stahlgussglocken. Der neue Glockenstuhl ist aus Eichenholz. Auch das Kirchendach wurde neu gedeckt, die Kirchenuhr restauriert und mehrere Kirchenfenster saniert. Die Baumaßnahmen seien unfallfrei, "exakt im Zeitplan" und im Kostenrahmen abgeschlossen worden, so die Pfarrei.