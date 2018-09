Neues Freibad für Waldkraiburg?

Aschau am Inn möchte zusammen mit der Nachbarstadt Waldkraiburg ein neues Freibad bauen. Gemeinderat und Stadtrat haben bereits mit knappen Mehrheiten zugestimmt. Unter den Bürgern wird das Projekt aber kontrovers diskutiert. Das zeigte sich am Abend bei einer Versammlung in Aschau.

Höherer Freizeitwert durch Schwimmbad

Bürgermeister Alois Salzeder von der Wählergemeinschaft Aschau verspricht sich viel von dem Bad, das genau an der Grenze zu Waldkraiburg entstehen soll: Der Freizeitwert steige und die Gemeinde werde attraktiver für neue Mitbürger und Unternehmen, sagte er auf der Bürgerversammlung. Außerdem müsse Aschau nur einen kleinen Teil der rund zehn Millionen Euro Baukosten tragen, bekomme dafür aber ein großes Schwimmbad quasi vor der Haustür.

Vielleicht soll auch altes Freibad renoviert werden

Die Gegner kritisierten, es müssten drei Hektar Wald gerodet werden. Da sei es umweltfreundlicher und günstiger, wenn Waldkraiburg sein bestehendes Freibad saniere. Einige störten sich auch allgemein an einer Zusammenarbeit mit der Nachbarstadt.

Möglicherweise dürfen die Aschauer demnächst in einem Bürgerentscheid über die Freibadpläne abstimmen. Es wurden bereits Unterschriften gesammelt. In Waldkraiburg war bereits vor einigen Monaten ein Bürgerentscheid durchgeführt worden. Dabei sprach sich eine deutliche Mehrheit für den Erhalt des alten Bades aus. Der Entscheid war aber ungültig, weil sich zu wenige daran beteiligt hatten.