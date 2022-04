Neues Förderprogramm für Medien-Start-ups in Bayern

Texte, die von einer künstlichen Intelligenz geschrieben werden. Fotos und Gebärdensprach-Videos, die automatisch generiert werden – ohne, dass jemand eine Kamera in die Hand nimmt. All das klingt wie Zukunftsmusik, ist aber gar nicht weit weg. An diesen Ideen wird bereits getüftelt. Das Media Tech Lab in München will sie perfektionieren. Das Tech Lab ist eine Art Medienwerkstatt für Start-ups. Ein Innovationsprogramm, das zum Media Lab Bayern gehört, welches den digitalen Journalismus vorantreibt.

Freistaat hat großes Interesse an Innovation in den Medien

Der bayerische Medienminister Florian Herrmann (CSU) hat die Medienwerkstatt am Donnerstag eröffnet. Für Bayern sei eine Anlaufstelle wie das Tech Lab sehr wichtig, sagt er, schließlich entwickele sich die Medienwelt rasant weiter: "Wir sind ein unheimlich wichtiger Medienstandort, mit über 200.000 Arbeitsplätzen. Wenn wir an der Spitze stehen wollen, müssen wir auch immer an der Spitze der Innovation und des Fortschritts sein." Ein wichtiger Beitrag dazu könne die Innovation sein, die im Tech Lab entstehe.

Fünf verschiedene Start-up-Ideen schaute sich der Medienminister am Donnerstag an. Und er zeigte sich beeindruckt, vor allem von einer neuen App: Mit dieser können Großeltern via Videochat ihren Enkeln unkompliziert aus Bilderbüchern vorlesen – egal, wie weit beide voneinander entfernt sind.

800.000 Förderung vom Freistaat in diesem Jahr

In Ideen wie diese fließt Geld vom Freistaat: Bayern fördert das Lab in diesem Jahr mit 800.000 Euro. An das Media Lab Bayern insgesamt gehen 4,5 Millionen Euro. Das Ziel dabei: Kreative Köpfe und Entwickler mit klassischen Medienschaffenden zusammenzubringen. Denn so einen starken Fokus auf Innovation zu legen, wie die Tech-Werkstatt das tut, können die traditionellen Medienhäuser nicht. Das Alltagsgeschäft nehme zu viel Platz ein, erklärt Lina Timm, Geschäftsführerin des Media Lab Bayern. Deshalb brauche es ihre Initiative: "Die Technologien, die vielleicht in zwei, drei Jahren relevant sind, testen wir hier schon mal aus."

Entwickler klammern ethische Fragen nicht aus

Auch die ethische Dimension bei neuen Technologien wie zum Beispiel den Deepfakes, täuschend echten Videomanipulationen, behalten die Entwickler im Blick. Der Anspruch: "Prototypen so zu bauen, dass sie der Gesellschaft nützen und nicht schaden", sagt Timm.

Auch klassische Medienhäuser wie der BR profitieren

Auch für traditionelle Medienhäuser wie für den Bayerischen Rundfunk seien solche Innovations-Werkstätten wichtig, sagt BR-Informationsdirektor Thomas Hinrichs: "Wir brauchen Innovation, die uns nicht aus China und Amerika überschwemmt, sondern eine, die wir selber gestalten können. Wir brauchen eigene Kompetenz." Ein Lab, das Anziehungskraft auf junge Talente mit tollen Ideen ausübt, sei für alle ein Vorteil.