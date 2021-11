Neues Feuerwehrhaus in Illertissen für zehn Millionen Euro

Nach gut zweijähriger Bauzeit wird jetzt das neue Feuerwehrhaus in Illertissen vorgestellt. Das Gerätehaus selbst bietet mit 3.000 Quadratmetern viel mehr Platz für Fahrzeuge und Ausrüstung als der alte Standort mitten in der Stadt.

8.000 Quadratmeter großes Gelände mit zusätzlicher Halle

Zudem hat die Feuerwehr auf dem 8.000 Quadratmeter großen Gelände am Ahornweg eine Halle errichtet, in der zusätzliches Material untergebracht und die auch von der Stadt genutzt werden kann. Dafür gab es einen Zuschuss von der Stadt. Ermöglicht hat den Bau dieser zusätzlichen Halle aber insbesondere die Eigenleistung der Vereinsmitglieder.

Atemschutzübungsanlage, Schulungsräume, Schlauchtrocknungsturm

Die wichtigste Neuerung ist die Zusammenlegung des Digitalfunks für die Landkreise Günzburg und Neu-Ulm am neuen Standort. Das Gebäude wurde in Stahlbeton-Fertig- und Halbfertigteil-Bauweise errichtet, die Fassade mit Lärchenholz verkleidet. Es bietet unter anderem Platz für neun Einsatzfahrzeuge, eine Waschhalle und Schulungsräume auch für die umliegenden Wehren, sowie eine moderne Atemschutzübungsanlage, in der die Männer und Frauen den Einsatz von schwerem Gerät am Brandort trainieren. Im 25 Meter hohen Schlauchtrocknungsturm absolvieren die Feuerwehrleute zudem ihr Fitnesstraining und üben die Absturzsicherung oder die Bedienung von Leitern.

Die Gesamtkosten des gemeinsamen Bauvorhabens der Stadt Illertissen und des Landkreises Neu-Ulm betragen mehr als zehn Millionen Euro. Bei Beginn der Planungen war man von Kosten von rund neun Millionen Euro ausgegangen. Rund 40 Baufirmen waren an dem Projekt beteiligt.