Neues Einkaufszentrum "Flair" soll Fürther Innenstadt beleben

Am Freitag ist nach zweieinhalb Jahren Bauzeit das neue Einkaufs- und Erlebniszentrum "Flair" in Fürth eröffnet worden. Das neue Zentrum mit rund 60 Geschäften und Dienstleistungsbetrieben soll die Fußgängerzone beleben, sagte Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) im Vorfeld. Die Mischung von Gastronomie, Eventangeboten und vielen Läden, die es derzeit in Fürth noch nicht gebe, würde "die Einkaufsstadt Fürth abrunden", so Jung.

"Flair": Neues Einkaufs- und Erlebniszentrum für Fürth

Für das "Flair" wurde das alte City-Center in der Innenstadt teilweise abgerissen und umgebaut. Dessen Konzept hatte nicht mehr funktioniert und es stand lange leer. Das hatte nach Jungs Worten auch Auswirkungen auf die Attraktivität der Innenstadt.

Einkaufen, Spielen und Essen

Etwa 60 Millionen Euro hat die P&P-Gruppe in das Einkaufszentrum investiert. Auf einer Fläche von rund 18.000 Quadratmetern wird es jedoch nicht nur Läden geben. Die P&P-Gruppe setzt auf eine Kombination aus Einkaufen, Essen, Trinken, Spielen und Erleben. Für Kinder gibt es eine Rutsche über zwei Etagen.

An ältere Besucherinnen und Besucher richtet sich der kostenlose Fitness-Parcours im Inneren und eine große Fläche mit unterschiedlichen Computerspiel-Möglichkeiten