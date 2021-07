Neues Corona-Testkonzept für bayerische Grundschulen

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Die bayerische Staatsregierung will die Sicherheit an Grundschulen im neuen Schuljahr auch mit einem neuen Corona-Testkonzept verstärken. Wie Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) nach einer Kabinettssitzung sagte, soll es an Grund- und Förderschulen ab September auch PCR-Pool-Tests geben. Entsprechende Pilotversuche gebe es schon länger.

PCR-Tests bieten laut Staatskanzlei im Vergleich zu Antigen-Selbsttests eine höhere Sensitivität. Besonders bei einem geringen Infektionsgeschehen sei die Pool-Testung "eine effiziente, kosten- und ressourcenschonende Möglichkeit für Reihentestungen mit einem hohen Probeaufkommen". Für die Kinder seien diese Tests leichter anzuwenden. Der Freistaat werde zeitnah die notwendigen Labor- und Logistikkapazitäten schaffen, die Schulen rechtzeitig informieren und bei Bedarf Schulungen für den Umgang mit PCR-Pool-Tests anbieten.

200 Millionen Euro für mobile Luftfilter

In der Debatte über die Anschaffung mobiler Luftfilter für Schulen und Kitas bleibt die Staatsregierung dabei, 50 Prozent der Kosten zu übernehmen. Dafür sollen laut Piazolo rund 200 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Die andere Hälfte müssen die Kommunen übernehmen.