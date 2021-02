Neues Corona-Schnelltest-Zentrum in Nürnberg

Gemeinsam mit mehreren Hilfsorganisationen hat die Stadt Nürnberg ein Corona-Schnelltestzentrum eingerichtet, das heute eröffnet wird. Im Rot-Kreuz-Saal in der Nunnenbeckstraße, nahe dem Rathenauplatz, können sich die Nürnbergerinnen und Nürnberger dort kostenlos und freiwillig auf das Virus testen lassen.

Keine Anmeldung erforderlich

Das Testzentrum soll zunächst vier Wochen lang montags, mittwochs und freitags, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr zugänglich sein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, das Testergebnis soll innerhalb von 15 bis 20 Minuten vorliegen, teilt die Stadt mit.

Reaktion auf Virus-Mutation

Durch die Einrichtung des Testzentrums will die Stadt auch auf die Mutationen des Virus reagieren, die deutlich ansteckender sind. Für den Betrieb des Schnelltestzentrums durch die Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Bayerisches Rotes Kreuz (BRK), Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Malteser Hilfsdienst (MHD) und Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) sind zwei Testlinien im Rot-Kreuz-Saal vorgesehen. Die maximale Testkapazität pro Linie beträgt 15 bis 20 Tests pro Stunde. Die Zahl der Testlinien kann an den Bedarf angepasst werden und es gebe auch die Möglichkeit die Öffnungszeiten insgesamt bedarfsgerecht auszuweiten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.