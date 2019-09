Neues Chorzentrum für Windsbacher Knabenchor

2,7 Millionen Euro haben die Umbaumaßnahmen gekostet, ein Großteil davon wurde durch den Freistaat, die Evangelische Landeskirche und private Spender übernommen. Zweieinhalb Jahre haben die Sanierungsarbeiten gedauert, jetzt kann der traditionsreiche, 1946 gegründete Knabenchor, die Räume wieder voll nutzen.

Einweihung mit Innenminister Herrmann

Die Einweihungsfeier eröffnete der Windsbacher Knabenchor im Rahmen einer Andacht mit Chormusik. Die Einweihungszeremonie übernahm Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Windsbacher Knabenchor hat viel vor

Die 128 Windsbacher Knaben haben in diesem Jahr ein volles Programm: neben einer Tournee in Amerika stehen insgesamt 70 Auftritt unter anderem in Südtirol, der Frankfurter Oper und in der Elbphilharmonie Hamburg an.