Neues Buch von Timur Vermes

Die selbstverliebte Fernsehmoderatorin in einem afrikanischen Flüchtlingslager, ein skrupelloser TV-Sender auf Einschaltquotenjagd, hunderttausend afrikanische Flüchtlinge, die sich zu Fuß auf den Weg nach Deutschland machen und eine überforderte Regierung, die einer offensichtlichen Katastrophe nichts entgegenzusetzen hat – das sind die inhaltlichen Zutaten, mit denen Timur Vermes seine Romansatire geschrieben hat. Temporeich und mit viel Dialogwitz lässt der Autor haarsträubende Situationen sehr lebendig werden. Seine Berufsjahre als Boulevard-Journalist prägen auch seinen Schreibstil.

„Ich habe einfach diese ewige Angst von damals, dass der Leser zu lesen aufhört. Ich will, dass er weiter liest, ich ziehe ihn in die nächste Zeile, in den nächsten Absatz, auf die nächste Seite.“ Timur Vermes, Bestseller-Autor

Timur Vermes lebt inzwischen in München, ist aber Nürnberger und im Stadtteil Eberhardshof aufgewachsen – quasi im Schatten des Quelleturms. Seine Heimatstadt kommt in seinen Romanen eigentlich kaum vor, in seinem Leben allerdings ist sie immer präsent.

„Nürnberg spiel in seiner Bodenständigkeit eine gewisse Rolle, in dieser Art sich nicht so leicht beeindrucken zu lassen und auch ehr skeptisch die Dinge zu betrachten. Das ist glaube ich, schon nürnbergerisch geblieben und bleibt´s auch. Das kriegt man nicht rauß aus mir.“ Timur Vermes, Bestseller-Autor

Nach dem Erfolg und dem Rummel rund um sein erstes Buch hätte er allen Grund gehabt abzuheben. Timur Vermes aber ist auf dem Boden geblieben, beobachtet weiter und bewertet - und hat sich für sein zweites Buch ein sehr unbequemes Thema ausgesucht: die Flüchtlingsdebatte Und genau diese Debatte liefert Timur Vermes den Stoff für eine bitterböse und haarsträubende Satire – sehr lustig und gleichzeitig erschreckend real….

Timur Vermes: Die Hungrigen und die Satten

Verlag Eichborn, Köln 2018

509 Seiten; 22 Euro