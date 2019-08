Neues Brückenteil für Sonthofen wird heute Nacht eingesetzt

177 Tonnen schwer, 31 Meter lang und 6,50 Meter breit: Dimensionen, die auf Deutschlands Straßen nur selten unterwegs sind. Es war die letzte Etappe des überbreiten Schwertransporters, von Krugzell ging es durch Kempten und weiter über die B19 nach Sonthofen.

Die letzten Meter gehen nur rückwärts

Planmäßig und ohne Schwierigkeiten schaffte der Fahrer des Schwertransports das Brückenteil bis zur Baustelle in Sonthofen. Vor allem vor der Fahrt durch Kempten hatte das Transportunternehmen zuvor Respekt, aber auch hier lief in der Nacht alles glatt. Die letzten Meter musste der Schwertransport rückwärts zurücklegen, nur so konnte er die Baustelle an der Bahnbrücke über die Immenstädter Straße erreichen.

Einsatz mit Spezialkran

Das Brückenteilstück wird nun heute Nacht mit einem Spezialkran eingehoben, Beginn der Aktion ist um Mitternacht. Damit dürften dann auch bald die Züge über die neue Brücke rollen. Sie wird seit Ende Februar in Sonthofen neben der bestehenden, 80 Jahre alte Eisenbahnbrücke über die Immenstädter Straße gebaut, die sie in Zukunft ersetzen wird.