Neues Briefzentrum in Germering offiziell eröffnet

Bei der Beschreibung ihres neuen Briefzentrums spart die Deutsche Post nicht mit Superlativen: Gemessen an der Einwohnerzahl umfasse die neue Sortierhalle das größte Versorgungsgebiet Süddeutschlands. Außerdem soll der neue Standort in Germering bei München eines der leistungsfähigsten und modernsten Briefzentren Europas sein: Rund zwei Millionen Sendungen werden hier künftig sortiert.

Betrieb in der hochmodernen Sortieranlage läuft bereits

Das neue Vorzeigeprojekt der Deutschen Post wurde im Beisein des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und des Oberbürgermeisters von Germering, Andreas Haas (CSU), offiziell eröffnet. Söder lobte die logistische Meisterleistung, die beiden alten Briefzentren in München und Starnberg bei laufendem Betrieb in die neue Halle umzuziehen. Er wünschte dem neuen Briefzentrum "nicht nur Rechnungen, sondern auch Liebesbriefe. Und immer gut leserliche Adressen", so Söder bei der Eröffnung.

Germerings Bürgermeister freute sich indes über den betrieblichen Zuzug in die Gemeinde: "Der Betrieb kommt der Bevölkerung in Germering zugute."

Die Post geht von Germering nach München und Oberbayern

Am neuen Standort Germering vereint die Deutsche Post die alten Briefzentren München-Neuhausen und Starnberg. Der Umzug erfolgte schrittweise. Nach dem Spatenstich im Herbst 2021 wurde im Mai 2024 das bisherige Briefzentrum Starnberg in den Neubau verlagert. Die ersten Maschinen aus Neuhausen kamen ab dem Herbst 2024 nach Germering. Nun umfasst das neue Briefzentrum drei sogenannte Leitregionen, also alle Postleitzahlen, die mit 80, 81 und 82 beginnen.

Das bedeutet: Die Stadt München und der Südwesten Oberbayerns mit den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Starnberg, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen sowie Teile der Landkreise München und Bad Tölz- Wolfratshausen bekommen ihre Post künftig aus dem Briefzentrum in Germering geliefert. Sortiert werden hier größtenteils Briefe, aber auch kleinere Päckchen.

Post: Keine Kündigungen wegen Standortverschiebung

Rund 1.300 Arbeitsplätze gibt es im neuen Postzentrum, darunter nicht nur die Produktion, sondern auch die Verwaltung der Niederlassung München mit rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie seien "im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen sozialverträglich" an den neuen Standort versetzt worden sein, so eine Sprecherin der Post. Es seien keine Kündigungen wegen der Schließung der beiden alten Standorte ausgesprochen worden.

Rund 800 Mitarbeitenden des alten Standorts in München-Neuhausen seien mit in die neue Halle in Germering gekommen, ebenso wie etwa 200 Mitarbeitende aus Starnberg. Zusätzlich seien rund 150 neuen Mitarbeitende hinzugekommen.

Stellenabbau bei der Post: Auswirkungen für den neuen Standort?

Erst kürzlich hatte die Deutsche Post angekündigt, bis zum Jahresende bundesweit 8.000 Stellen abbauen zu wollen. Der Grund dafür sei unter anderem der neue Tarifabschluss mit Verdi für rund 170.000 Briefträger, Paketboten und andere Logistik-Mitarbeiter, erklärte DHL-Chef Tobias Meyer Anfang März. Das habe den Kostendruck auf das Unternehmen erheblich erhöht. Auf den neuen Standort soll der geplante Stellenabbau keine Auswirkungen haben, betonte Bettina Altschäffl von der Post in Germering.

Zwei Millionen Sendungen täglich

In dem neuen Briefzentrum können mehr als 95 Prozent der Briefe und Päckchen maschinell sortiert werden. Die restlichen Sendungen werden manuell "entschlüsselt". Briefe, deren Adressaten nicht ermittelt werden können, dürfen durch spezielle Mitarbeiter geöffnet werden, um durch den Inhalt vielleicht Rückschlüsse auf den Empfänger zu bekommen.

60 Sortiermaschinen sortieren in Germering künftig zwei Millionen Sendungen. Damit verfüge das neue Briefzentrum über den größten Maschinenpark aller Briefzentren in Deutschland, so die Post.

Im Audio: Briefzentrum in Germering