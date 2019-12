Neues BR-Studio Main-Rhön in Schweinfurt

Das zweiköpfige Korrespondenten-Team ist für Stadt und Landkreis Schweinfurt sowie die Landkreise Haßberge, Rhön-Grabfeld sowie für Stadt und Landkreis Bad Kissingen im Einsatz. Der BR ist bereits seit 20 Jahren mit einem Korrespondenten in Schweinfurt vertreten.

Mit seinem modernen Studio in der Schweinfurter Lange Zehntstraße schlägt der BR in der Berichterstattung aus der Region Main-Rhön ein neues Kapitel auf. Seit 1999 ist Norbert Steiche dort Korrespondent, sein Arbeitsplatz war bisher in seiner Wohnung untergebracht. Künftig bildet er zusammen mit Ralph Wege ein Zweierteam, das im Hörfunk, Fernsehen und in den digitalen Ausspielwegen aus der Region berichtet. Das neue BR-Studio befindet sich in der Schweinfurter Innenstadt, nicht weit von Marktplatz und Rathaus entfernt. Der BR ist damit auch in der Lage, Fernsehbilder live aus Schweinfurt zu senden, sei es in die linearen Fernsehprogramme, sei es auf BR24 oder auf seine Digital-Kanäle.

Korrespondenten aus der Region

Beide BR-Korrespondenten stammen aus der Region und berichten in ihren Beiträgen für alle Ausspielwege des Bayerischen Rundfunks und der ARD. Schweinfurt kommt dabei eine wichtige Sternpunktfunktion zu, die umliegenden Landkreise und die Kreisstädte Haßfurt, Bad Neustadt und Bad Kissingen sind zeitnah zu erreichen. Moderne Übertragungstechnik ermöglicht es, schnell auch außerhalb des Studios live auf Sendung zu gehen. Die thematische Bandbreite reicht von der wirtschaftlichen Entwicklung in der Schweinfurter Industrie oder dem Tourismus im Steigerwald bis zum Ringen um die Geburtsstation im Landkreis Haßberge, der E-Mobilität in Bad Neustadt, dem Wintersport in der Rhön oder dem Gesundheitsangebot im Bäderlandkreis Bad Kissingen.