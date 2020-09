Neues BMW-Versorgungszentrum entsteht in Mamming

In Mamming entsteht ein neues Versorgungszentrum E-Mobilität von BMW, das hat das Unternehmen mitgeteilt. Die rund 45.000 Quadratmeter große Logistikhalle soll auf einem Grundstück eines Industriegebiets im Mamminger Ortsteil Mammingerschwaigen entstehen.

Ende 2021 soll das Zentrum fertig sein

Schon in wenigen Wochen soll mit dem Bau begonnen werden. Alle entsprechenden Genehmigungen würden vorliegen, so BMW in einer Mitteilung. Ende 2021 soll die Immobilie fertig sein, die BMW dann langfristig mieten will. In dem Versorgungszentrum sollen bis zu 180 Menschen arbeiten.

Aufgabe: Zulieferung an Dingolfinger Werk

Es soll das Dingolfinger Werk 2.2 mit Teilen für die Produktion von Batterien und E-Motoren beliefern und für den Versand von fertigen Teilen ins weltweite Produktionsnetz zuständig sein. Das Industriegebiet Mammingerschwaigen ist rund zehn Kilometer vom Dingolfinger Werk entfernt und liegt direkt an der A92. So könnten Transporte schnell erfolgen, teilte das Unternehmen mit.