Neues Bleiberecht: Schiebt Bayern Menschen in letzter Minute ab?

Würzburg, der 17. Oktober: Gut 180 Menschen ziehen in einem Protestzug durch die Innenstadt, vorbei am Rathaus und über die Alte Mainbrücke. Ziel ist das Verwaltungsgericht. Hier wird an diesem Tag über einen Eilantrag entschieden. Wenn das Gericht den ablehnt, wird Osaivbie Ekogiawe am nächsten Tag nach Nigeria abgeschoben. Die Demonstranten solidarisieren sich mit dem 20-Jährigen. Sie befürchten Behördenwillkür.

Seitdem der junge Mann als 16-Jähriger aus Nigeria geflüchtet ist, hat er sich in Deutschland aufgehalten. Nach seinem Schulabschluss hat Osaivbie eine Ausbildung als Pflegehelfer begonnen – er gilt als gut integriert, würde die Anforderungen für das geplante Chancen-Aufenthaltsrecht locker erfüllen, sagt seine Anwältin Mara Ortler, spezialisiert auf Migrationsrecht.

Neues Gesetz soll im neuen Jahr Änderungen bringen

Mit dem neuen Gesetz will die Bundesregierung mit einer einjährigen Aufenthaltserlaubnis "langjährig Geduldeten die Möglichkeit geben, die notwendigen Voraussetzungen für ein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland zu erfüllen".

Das Chancen-Aufenthaltsrecht sollen Menschen erhalten, die am 1. Januar 2022 seit fünf Jahren geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis in Deutschland gelebt haben, heißt es im Gesetzesentwurf. Laut Bundesregierung trifft das auf rund 136.000 Menschen in Deutschland zu.

Straftäter sollen das Recht nicht erhalten. Ebenso wenig Personen, "die ihre Abschiebung aufgrund von wiederholten, vorsätzlichen und eigenen Falschangaben oder aktiver Identitätstäuschung verhindern".

Anwältin: Abschiebung "im Hintergrund" vorbereitet

Das Gesetz gilt derzeit aber noch nicht. Die bayerischen Behörden haben die Abschiebung des 20-Jährigen vorbereitet, obwohl er aller Voraussicht nach in Kürze Anspruch auf einen Aufenthaltstitel hätte. Rechtsanwältin Ortler geht davon aus, die Vorbereitungen für die Abschiebung seien "im Hintergrund" von statten gegangen.

Sie vermutet, die zuständigen Behörden hätten die anstehende Gesetzesänderung nicht im Blick. Aus ihrer Sicht ist die Abschiebepraxis des Freistaats derzeit noch rigoroser als sonst. Der Aufenthaltsstatus ihres Mandanten ist noch immer ungeklärt, ein Gericht hat dessen Abschiebung im Oktober erst einmal verhindert. Ob er bleiben kann, ist aber noch offen.

Hilfsorganisation: In "rund 100 Fällen" Chancen-Aufenthaltsrecht behindert

Im Raum steht der Verdacht, dass die Ausländerbehörden in Bayern gezielt versuchen, Menschen abzuschieben, für die das neue Chancen-Aufenthaltsrecht gelten könnte. Allein ist Ortler mit dieser Vermutung nicht:

In rund 100 Fällen könne er ableiten, dass die Ausländerbehörden in Bayern und die bayerische Staatsregierung "ein Interesse haben, dieses Chancen-Aufenthaltsrecht schon von vornherein zu behindern und auch später nicht umzusetzen", sagt Stephan Reichel von der kirchlichen Hilfsorganisation Matteo in Nürnberg. Der Bayerische Flüchtlingsrat erhebt ähnliche Vorwürfe.

Anwälte besorgt

Auch die Juristen vom "Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein" (RAV) sehen das Verhalten der Ausländerbehörden in Bayern mit Sorge. Beim RAV handelt es sich um einen Zusammenschluss von Rechtsanwälten. Ihr Augenmerk gilt den Bürgerrechten.

In einem offenen Brief, gerichtet unter anderem an das Bundesinnenministerium, kommt der Verein zum Schluss, dass Bayern gezielt versuche, Menschen aus dem Geltungsbereich des Chancen-Aufenthaltsrecht herauszudrängen und begründet dies mit den Erfahrungen bayerischer Juristinnen und Juristen.

Innenministerium dementiert

Das Bayerische Innenministerium weist diese Vorwürfe zurück. Laut Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gibt es "keine Linie" seines Hauses, Menschen noch möglichst schnell abzuschieben, bevor das Chancen-Aufenthaltsrecht komme.

Unabhängig davon machte das Innenministerium unlängst deutlich, dass man dort wenig vom geplanten Chancen-Aufenthaltsrecht hält. Das Gesetzesvorhaben wolle gerade auch viele Geduldete privilegieren, die allein deshalb noch nicht abgeschoben werden konnten, weil sie an der Klärung ihrer Identität nicht mitgewirkt haben und nicht freiwillig ausgereist sind. Mit dem Chancen-Aufenthaltsrecht würden keine Probleme gelöst, sondern neue geschaffen, teilte das Innenministerium auf Anfrage mit. Man befürchte eine massive Belastung der Sozialsysteme.

Klarheit in anderen Bundesländern

Was also tatsächlich hinter den Abschiebeversuchen steckt, ist schwer zu sagen. In einigen anderen Bundesländern wie zum Beispiel Hessen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz gibt es diese Zweifel allerdings nicht. Sie haben die Ausländerbehörden angewiesen, möglichst keine Menschen abzuschieben, die unter das geplante Chancen-Aufenthaltsrecht fallen könnten. Damit all die Menschen, für die das Gesetz gedacht ist, auch davon profitieren können.

In Bayern war so etwas bislang offenbar undenkbar. Innenminister Joachim Herrmann wies in einem BR-Interview Anfang November darauf hin, dass das Gesetz noch nicht gelte und man diesem nicht vorgreife.

Fall aus Garmisch-Partenkirchen: Präzedenzfall?

Deutlich milder klang der Minister dann in einem neuerlichen BR-Interview zu Wochenbeginn. Zuvor hatte der Fall eines in Garmisch-Partenkirchen lebenden Äthiopiers für Schlagzeilen gesorgt. Der Mann war unerwartet aus der Abschiebehaft entlassen worden. Wörtlich bat Herrmann die bayerischen Ausländerbehörden nun, jeden Fall genau zu prüfen: Wenn es jemanden gebe, der tatsächlich eine naheliegende Bleibeperspektive habe, werde man das sicherlich mit einbeziehen, so der Minister.

Über eine Wende im Falle des Äthiopiers hatte zuerst die Süddeutsche Zeitung berichtet. Wie ein Sprecher des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen dem BR bestätigte, war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 1999 ursächlich für die Entlassung.

Das Urteil sei "allgemein nicht bekannt gewesen", sagte der Sprecher. In der Entscheidung ging es um die Abschiebung einer Geflüchteten in Nordrhein-Westfalen. Das Gericht urteilte sinngemäß, Menschen dürften nicht abgeschoben werden, wenn sie von einer unmittelbar bevorstehenden Gesetzesänderung profitieren können.

Der Äthiopier, der seit acht Jahren in Deutschland lebt und hier auch arbeitete, darf sich damit offenbar Hoffnungen auf das Chancen-Aufenthaltsrecht machen. Ob der Fall allerdings zum Präzedenzfall in Bayern wird, ist offen.

