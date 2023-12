Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Neues Biotop für seltene Vögel im Donaumoos

Im Donaumoos gibt es ein neues Biotop für seltene Vögel. In enger Zusammenarbeit mit der unteren Naturschutzbehörde hat ein Kiesunternehmen an der Ach bei Karlshuld eine Ausgleichsfläche geschaffen. Sie zieht selbst Watvögel an.