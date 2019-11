Neues Bibel Museum Bayern eröffnet 2020 in Nürnberg

Aktuell sind die Bauarbeiten im Lorenzer Pfarrhof in der Nürnberger Innenstadt noch in vollem Gange. Dort sollen Besucher die Relevanz der Bibel ab dem nächsten Sommer erleben können, so Harders.

Bibel als Kulturgut

Man wolle die Bibel in einem neutralen und wertfreien Raum vor allem als Kulturgut zeigen. Mehrere Museumsbereiche sollen dafür unterschiedliche Blickwinkel bieten. So gibt es zum Beispiel den Bereich "Entwicklung – 1.500 Jahre Bibel in Bayern" oder auch "Fragen – Inhalte der Bibel im Leben und heute". Grundsätzlich wolle man ein breites Publikum ansprechen, so Harders weiter.

Auch Thora und Koran Thema

Neben den Bibelinhalten können die Museumsbesucher künftig auch archäologische Funde betrachten, die während der Bauarbeiten in dem historischen Pfarrhof neben der Lorenzkirche zu Tage kamen. Außerdem wird das Bibel Museum Bayern auch andere heilige Bücher wie Thora und Koran ausstellen. Insgesamt investierte die Evangelische Landeskirche rund 1,6 Millionen Euro in das Projekt.