Neues Besucherzentrum am Memorium Nürnberger Prozesse

66 Büros aus der ganze Welt haben sich am Architekten-Wettbewerb zum neuen Besucherzentrum am Memorium Nürnberger Prozesse beteiligt. Gewonnen hat ein Büro aus Hamburg gemeinsam mit einem Landschaftsarchitekten aus Berlin. Die Jury entschied sich einstimmig für Benter Architektur (Hamburg) mit Henningsen Landschaftsarchitekten PartG (Berlin). Sie hatten den besten Entwurf für den Vorplatz und das neue Eingangsgebäude zum Gerichtssaal 600 im Nürnberger Justizpalast präsentiert.

Unesco hat noch nicht entschieden

Hier fanden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Kriegsverbrecherprozesse statt. Nürnberg möchte als Geburtsstätte des modernen Völkerstrafrechts Unesco-Welterbe werden. Die Bewerbung ist bereits abgegeben, der Prozess läuft noch. Ein würdiges Besucherzentrum ist ein wichtiger Schritt im Bewerbungsprozess, sagt Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (CSU). "Es ist wichtig, dass wir zeigen können, wie wir das Thema vermitteln."

Es fehlt an Platz für Besucher

Die Besucherzahlen steigen, immer mehr Gäste, vor allem auch aus dem Ausland, interessieren sich nach Lehners Worten für das Memorium. "Wir benötigen Räume für die Bildungsarbeit, um die Ideengeschichte des Völkerstrafrechts zu vermitteln." Aber es fehle zum Beispiel auch ein Unterstand im Freien, wenn es regnet.

Bepflanztes Dach als grüne Insel

In dem Gebäude sollen Kassen, Garderoben und Räume für Ausstellungen und Seminare untergebracht werden. Der Siegerentwurf sieht einen flachen Bau vor, auf dessen Dach Bäume wachsen sollen. Damit könne künftig auch das Gründefizit im Nürnberger Westen etwas reduziert werden, sagt Baureferent Daniel Ulrich (parteilos).

Unkomplizierte Lösung überzeugt Jury

Einen Teil der Räume verlegen die Architekten des Siegerentwurfs in den Untergrund. "Der erste Preis bietet etwas Unkompliziertes an dem Standort, der schwierig ist", so Ulrich. Und er punktet damit, dass er nachhaltig ist und "der Natur in der Stadt einen echten Vorsprung bringen wird".

Abschied vom Provisorium

Bäume und Grünflächen haben derzeit keinen Platz an dieser Stelle. Auf der für das Besucherzentrum vorgesehenen Fläche befindet sich eine ehemalige Autowerkstatt. Die Hallen sind weiß angestrichen und werden bereits als "Cube 600" für Ausstellungen genutzt. Derzeit ist eine Schau über Rechtsterrorismus zu sehen.

Planungen gehen nun ins Detail

In den kommenden Monaten wird nun die Planung auf Grundlage des Siegerentwurfs weitergeführt. Wenn alles glatt läuft, ist im Jahr 2024 dann ein Stand erreicht, an dem die Kosten für das neue Besucherzentrum feststehen, erläutert Ulrich. Dann könnte die Stadt Nürnberg in Verhandlungen mit möglichen Zuschussgebern von Land und Bund gehen, sagt Lehner. Die städtischen Kassen sind leer. Ohne finanzielle Hilfe könne die Stadt das Besucherzentrum nicht realisieren, so Lehner.