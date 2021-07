Neues Berufsschul-Zentrum in Schweinfurt feiert Richtfest

An der Baustelle für den Neubau des "Berufsschulzentrums Alfons -Goppel" wird am Donnerstag Richtfest gefeiert. Der Kreistag des Landkreises Schweinfurt hatte im Dezember 2016 die größte Investition in der Geschichte des Landkreises Schweinfurt einstimmig beschlossen. Das "Berufsschulzentrum Alfons-Goppel" wird für rund 53,7 Millionen Euro im Schweinfurter Stadtteil Bergl neu gebaut.

Sanierung des alten Schulgebäudes lohnt sich nicht

Laut einer Expertenstudie würde sich die Sanierung des gut 40 Jahre alten Schulgebäudes nicht lohnen. Die Schulturnhalle dagegen wird generalsaniert. An der Alfons-Goppel-Berufsschule wird die schulische Ausbildung unter anderem in den Berufen Gartenbau, Landwirtschaft, Kinderpflege, Sozialpflege oder Altenpflege geleistet.

Gebäude ist im nächsten Schuljahr bezugsfertig

Während der rund zweijährigen Bauzeit werden die Schüler im alten Gebäude weiter unterrichtet. Im September 2022 soll der Neubau fertig sein. Zum neuen Schuljahr 2022/23 soll Unterricht bereits im Neubau stattfinden. Der Altbau soll dann abgerissen werden. Aktuell besuchen rund 680 Schülerinnen und Schüler das Berufliche Schulzentrum Alfons Goppel.