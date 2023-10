Neues Begleitbuch zur BR-Reihe "Zeit und Ewigkeit" ist da

"Enthüllungen – was befreit tut gut". Das ist der Titel des Begleitbuches zur TV-Sendung "Zeit und Ewigkeit" des Bayerischen Rundfunks, das am Montag (16.10.) in Regensburg vorgestellt worden ist. In der Sendereihe kommen kirchliche Persönlichkeiten zu Wort, die sich auf die Suche nach göttlichen Spuren im Alltag begeben. Es geht um das Freilegen und Enthüllen von Kernwahrheiten im Glauben, die es zu entdecken gilt.

Sehen sie hier: Zeit und Ewigkeit

Buch soll auch Skeptiker ansprechen

Herausgeber ist der ARD/BR-Sendebeauftragter der Bayerischen Bischöfe, Erwin Albrecht. Die Texte sind "dem Geheimnis des Lebens auf der Spur". Auf gut 160 Seiten soll den Leserinnen und Lesern in verschiedenen Lebenssituationen etwas weitergeholfen werden, erklärt Albrecht.

Der Fernsehpfarrer und Vatikankenner versucht in dem Buch nicht nur Gläubige anzusprechen, sondern auch Menschen, die der Kirche skeptisch gegenüberstehen, die auf der Suche nach dem Sinn sind oder in verzwickten Situationen stecken.

"Manchmal ist es auch wichtig eine Botschaft zu haben, die mit Hoffnung voll ist, woran man sich klammern kann", so Albrecht. Denn die Botschaft, die in jedem der Texte zu finden ist, sei geronnene Lebenserfahrung, so Albrecht weiter. Er freue sich einfach riesig, dass das Buch endlich erschienen ist: "Ich bin sehr befreit und das tut gut!“

Texte können nochmal in Ruhe nachgelesen werden

Ziel des Begleitbuches sei es, die Texte aus der Sendung noch einmal in Ruhe durchgehen zu können, so Albrecht. So könne man die Texte in der Sendung einfach sacken lassen und dann noch einmal nachlesen. Deswegen habe er sie in einem Buch zusammengepackt, sagt Albrecht.

"Enthüllungen – was befreit, tut gut" ist der mittlerweile dritte Band zur BR-Sendereihe "Zeit und Ewigkeit“ und ist im Echter Verlag erschienen.