Neues bayerisches Klimaschutzgesetz fällt bei Experten durch

Es ist Verfassungsauftrag: Ein Klimaschutzgesetz, das für Generationengerechtigkeit sorgt und den folgenden Generationen noch Luft zum Atmen gibt. Das stellte das Bundesverfassungsgericht vor eineinhalb Jahren fest - und erklärte, das geltende Klimaschutzgesetz im Bund sei nicht verfassungskonform und müsse überarbeitet werden. Auch Ministerpräsident Markus Söder kündigte daraufhin ein neues - überarbeitetes - Klimaschutzgesetz an.

Der Entwurf liegt seit Monaten vor und sorgte auch in der Koalition schon für Unstimmigkeiten. Abstimmen muss nun noch der Landtag. Auf Initiative von Grünen, SPD und FDP suchten die Abgeordneten jetzt den Rat von Experten bei einer Anhörung im Umweltausschuss des Landtags.

Klimaschutzgesetz: "maximale Unverbindlichkeit"

Das Urteil der Mehrzahl der geladenen Sachverständigen: Ein klimaneutrales Bayern bis 2040 ist mit diesem Gesetz nicht zu erreichen. Doch genau das ist eines der Ziele der Staatsregierung. Der Hauptvorwurf an die Verantwortlichen in der Politik: Der Gesetzestext sei "unpräzise, mutlos und unverbindlich". Julia Dade, Vorstandsmitglied beim BUND in Bayern und jüngste geladene Sachverständige appelliert "die schönen Zahlen dieses Gesetzes mit Inhalt zu unterlegen, mit konkreten Maßnahmen, Kontrollmechanismen und einem Klagerecht". Und Dade weiter: "Diese maximale Unverbindlichkeit ist einfach unerträglich."

Im neuen Gesetz fehlten unter anderem konkrete Finanzierungszusagen. Verantwortung werde vielfach an den Bund "abgeschoben", wenn es heiße, dass vieles nur dort geregelt werden könne und man in Bayern tue, was man könne. Angesichts der Bayerischen Sonderregel für den Windkraftausbau 10H und einer aus ihrer Sicht verschleppten Energiewende sei das "heuchlerisch", so Dade.

Industrie: Ausbau Erneuerbarer Energien "überlebenswichtig"

"Statt 10H brauchen wird den Ausbau der Windkraft und der Photovoltaik" sagt auch der Vertreter der Industrie, Christian Essers von Wacker Chemie. Und fügt hinzu: Für die Industrie "ist das eine Überlebenssache". Die derzeit hohen Strompreise wären vermeidbar gewesen, wenn der Ausbau der Erneuerbaren weniger schleppend verlaufen wäre, so Essers.

Es sei aktuell schwer vorstellbar, wie es Bayern gelingen solle, fünf Jahre vor dem Bund und zehn Jahre vor der Europäischen Union klimaneutral werden zu wollen, sagt auch Karen Pittel, Leiterin des ifo-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen. Das Gesetz setze zudem in zu großem Maß auf den Handel mit Treibhausgasemissionen. Sofern dieser nicht nur auf unvermeidbare Emissionen beschränkt sei, ist aus ihrer Sicht der Vorwurf des "Greenwashings" berechtigt.

Kritisch sieht auch sie die vielen Unverbindlichkeiten im Gesetzestext - nicht zuletzt die rein beratende Rolle des Bayerischen Klimarats.

Klimarat: mehr Fordern, als Fördern

Mehrere Sachverständige betonen die wichtige Rolle der Kommunen bei der Umsetzung der Klimaschutzziele. Johannes Gnädinger, ebenfalls Mitglied im von der Staatsregierung berufenen Bayerischen Klimarat, wünscht sich nicht nur Förderprogramme und Empfehlungen, sondern auch verbindliche Forderungen, die die Kommunen umsetzen müssten. Ein offenes Ohr hat dafür Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik, SPD: Viele Kommunen wollten klimaneutral werden - der Staat müsse für Klimaschutz aber deutlich mehr Geld zur Verfügung stellen. Die Ziele seien mit dem vorhandenen Personal und den derzeitigen Haushaltsmitteln nicht zu erreichen.

Erlangens OB: Kommunen brauchen rechtliche Vorgaben

Janik forderte den Freistaat zudem dazu auf, an einem Rechtsrahmen zu arbeiten, damit die Kommunen vor Ort tätig werden können: etwa bei der Solarpflicht, oder aber im Verkehrsbereich. Janik kann sich vorstellen "flächendeckend Zone 30" einzurichten oder "Anwohnerparken teurer" zu machen: "Die Konflikte mit den Bürgern vor Ort würden wir schon eingehen - aber wir hätten gerne erst einmal überhaupt die Möglichkeit, da handeln zu können", so Erlangens Oberbürgermeister. Beim Ausbau des ÖPNV bräuchten die Kommunen ebenfalls mehr Unterstützung, bekräftigt der SPD-Politiker eine langjährige Forderung.

Verkehr: Problem beim Klimaschutz?

Die bayerische Verkehrspolitik bezeichnet auch Johannes Gnädinger als "großes Problem", speziell den Bau neuer Straßen. Im Klimagesetz werde "überhaupt nicht adressiert" dass da etwas passieren müsse. Doch gerade der Straßenbau und der Betrieb der Straßen seien ein massiver Beitrag zum Klimawandel. "Es reicht nicht, nur die Antriebe auf elektrisch umzustellen", so Gnädinger. Und wenn man im neuen Gesetz lediglich von "Modernisierung" des Verkehrs spreche, dann könne man darunter "alles verstehen". Ganz allgemein konstatiert das Mitglied des Bayerischen Klimarats, wesentliche Schwachpunkte des ersten Klimaschutzgesetzes seien nicht behoben worden: "Da hat man gegen eine Wand geredet".

Parteien ziehen unterschiedliche Schlüsse

Auch die Landtagsabgeordneten sehen nach der Anhörung mehrheitlich Nachbesserungsbedarf. Die Ausschussvorsitzende Rosi Steinberger von den Grünen betont, man müsse jetzt handeln. Auch wenn sich die Krisen derzeit überschlagen würden - die Klimakrise warte nicht.

Florian von Brunn, Fraktionschef der SPD, ergänzt, Klimaschutz umzusetzen, bedeute auch eine bezahlbare Energieversorgung zu haben. Und: man könne sich die Maßnahmen nicht "à la carte" aussuchen, sondern müsse endlich aktiv werden.

Es werde "nicht einfach und dafür teuer", so das Fazit von Eric Beißwenger, CSU. Priorität müsse der Ausbau der erneuerbaren Energien haben. Zu Bedenken gibt Beißwenger, dass Klimaschutz auch wirtschaftlich und sozialverträglich ablaufen müsse: "Wir dürfen nicht die Leute abkoppeln".

AfD hegt Zweifel an Klimakrise

Ingo Hahn von der AfD, stellt das Thema an sich zur Debatte. Es sei zu überlegen, ob es angesichts von Energie- und Wirtschaftskrise, nichts Wichtigeres als die "Klimakrise" gebe. Die Bekräftigung dessen kommt vom von der AfD geladenen Sachverständigen Michael Limburg. Er ist ebenfalls Mitglied der AfD sowie des Europäischen Institus (EIKE e.V.), das den menschengemachten Klimawandel bezweifelt. Limburg erklärt, die jüngsten internationalen Beschlüsse, um die Klimaziele zu erreichen, hätten zur aktuellen Energiekrise geführt. Eine Klimakrise gebe es nicht.

Unter den geladenen Sachverständigen eine Einzelmeinung, die von den Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft sowie Naturschutz bei der Anhörung nicht kommentiert wird.