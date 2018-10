Neues Ausbildungsprogramm für junge Landärzte startet

Ziel sei es, noch mehr junge Mediziner für die Arbeit auf dem Land zu gewinnen, so die Bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml. In der Juraklinik in Scheßlitz bei Bamberg wird Huml das Ausbildungsprogramm vorstellen.

Forchheim, Ebermannstadt, Kulmbach, Stadtsteinach, Weißenburg, Gunzenhausen, Scheßlitz und Burgebrach

Junge Mediziner erhalten im Rahmen des Programms ein Stipendium, wenn sie sich im Gegenzug verpflichten nach Abschluss ihres Studiums ihre Facharztweiterbildung in der Region zu absolvieren. Seit Sommer diesen Jahres läuft das Ausbildungsprogramm "Beste Landpartie Allgemeinmedizin" bereits in Südbayern. Jetzt soll es mit dem Projekt "BeLA Nordbayern" auch auf die Modellregionen Forchheim und Ebermannstadt, Kulmbach und Stadtsteinach, Weißenburg und Gunzenhausen, Scheßlitz und Burgebrach ausgeweitet werden.

Unterstützung von Netzwerk aus Kliniken, Arztpraxen und Mentoren

Das Projekt wird mit 2,3 Millionen Euro vom Bayerischen Gesundheitsministerium gefördert. Junge Mediziner werden auf ihrem Weg von der Uni in die Landarztpraxis von einem Netzwerk aus Kliniken, Arztpraxen und Mentoren unterstützt.