Krimitour und Dreharbeiten: Neues aus dem "Eberhofer-Land"

Tausende Film-Touristen kommen Jahr für Jahr nach Frontenhausen im Landkreis Dingolfing-Landau, um den berühmtesten Kreisverkehr Deutschlands und andere Schauplätze der Eberhofer-Krimis zu sehen. Neben Führungen durch Frontenhausen und einem Audioguide zu den Drehorten gibt es jetzt auch noch eine neue interaktive Krimi-Tour, bei der die Eberhofer-Fans per App helfen, einen Kriminalfall zu lösen. Die "immersive Krimi-Tour" dauert je nach Geschick rund zwei Stunden, bis der Fall gelöst ist.

400.000 Visits im Monat

Monat für Monat klicken durchschnittlich 400.000 Menschen die Homepage von Frontenhausen, das schaffen wahrscheinlich nur ganz wenige Kommunen in dieser Größe, vermutet Bürgermeister Franz Gassner (CSU). Auch organisierte Busreisen bringen Film-Touristen nach Frontenhausen. Das kurbelt auch die Wirtschaft in dem Ort an, freut sich der Rathaus-Chef: "Der Metzger wird mit dem Leberkässemmel-Machen nicht mehr fertig, auch die Cafés und Wirtshäuser profitieren."

Frontenhausener haben sich verändert

Und auch die Frontenhausener haben sich ein wenig verändert, findet Nicole Labermeier, die am Marktplatz einen kleinen Geschenk- und Schmuckladen betreibt: "Wir sind vielleicht alle ein wenig weltoffener geworden", sagt die Frau, die selbst schon als Statistin in einigen Eberhofer-Filmen mitgewirkt hat. "Ich sehe immer gerne zu, wenn Einheimische den suchenden Film-Touristen im Ort helfen, wenn die mit fragendem Blick herumlaufen. Und die Touristen sagen mir auch immer wieder im Laden, dass die Menschen hier so nett seien."

"Steckerlfischfiasko"-Dreh im September

Die neue "Interaktive Erlebnistour Niederkaltenkichen" soll aber auch die Wartezeit bis zum neuen Eberhofer-Film verkürzen. Mitte September beginnen in Frontenhausen die Dreharbeiten für den neuen Krimi mit dem Titel "Steckerlfischfiasko", sagte die zuständige Produktionsleiterin bei Constantin Film, Christine Rothe, im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Die Dreharbeiten dort seien immer etwas Besonderes, auch Schauspieler und Crew würden sich darauf freuen, wieder nach Frontenhausen zurückzukehren. Voraussichtlich sechs Wochen werden der niederbayerische Ort und das Umland dann wieder zur Filmkulisse für Franz Eberhofer, Rudi Birkenberger, die Susi und Co. Der Film "Steckerfischfiasko" soll dann im nächsten Jahr in die Kinos kommen.