Neues Amazon-Verteilzentrum in Pommersfelden

Vor einigen Wochen ging das neue Verteilzentrum auf rund 6000 Quadratmetern im kleinen Ort Limbach in der Gemeinde Pommersfelden in Betrieb. In einer großen Halle werden Pakete aus ganz Deutschland über Fließbänder befördert und mit Wagen auf unterschiedliche Regionen aufgeteilt. Anschließend holen Fahrer die Pakete mit Kleintransportern ab und liefern sie in der Region aus.

Pommersfelden: Amazon-Mitarbeiter arbeiten meistens nachts

Zwischen 120 bis 130 Fahrer sollen am Verteilzentrum täglich vorbeikommen. Noch ist es eher ruhig in dem neuen Betrieb, denn bisher befindet sich das Verteilzentrum noch in der Anlaufphase. Im Dezember soll es dann richtig losgehen. Gearbeitet wird in dem Unternehmen in einem Drei-Schicht-Betrieb. Die meisten Mitarbeiter arbeiten nachts, so der Stationsleiter Thomas Peter.

Neue Arbeitsplätze sollen entstehen

Der Bürgermeister von Pommersfelden hat sich für den Bau des neuen Verteilzentrums eingesetzt. Auch wenn nicht alle Bewohner des kleinen Ortes Limbach mit gerade Mal 270 Einwohnern dafür waren. Für die Gemeinde sei ein wichtiges Entscheidungskriterium gewesen, dass die Fläche im Gewerbegebiet seit 20 Jahren nicht genutzt wurde.

Außerdem würden im Betrieb über 100 Arbeitsplätze entstehen, zuzüglich der Fahrer von Kurier- und Speditionsbetrieben, so Bürgermeister Gerd Dallner gegenüber dem BR. Die Gemeinde erwartet schon ab dem ersten Betriebsjahr Gewerbesteuereinnahmen im mittleren fünfstelligen Bereich pro Jahr.

Bau sollte durch Bürgerentscheid verhindert werden

Einige Anwohner hatten versucht, den Bau mit einem Bürgerentscheid zu verhindern. Denn vor allem die Zerstörung der Natur und die Flächenversiegelung sei für einige Anwohner ein Problem gewesen. Das neue Logistikgebäude liegt an einem Waldrand und ist auch von Weitem in der Natur zu sehen. Es war der erste Bürgerentscheid in der Geschichte von Pommersfelden. Die Mehrheit der Menschen in der Gemeinde sprach sich vor zwei Jahren für den Bau aus, wenn auch nur knapp.