Neues Abschiebegefängnis am Flughafen München

Geflüchtete, die nicht in Deutschland bleiben dürfen, werden mit Flugzeugen abgeschoben. Andere, die in der Hoffnung auf Asyl im Erdinger Moos gelandet sind, müssen erst einmal abwarten, ob sie überhaupt einreisen dürfen. Für sie alle gab es schon in der Vergangenheit zwei getrennte provisorische Einrichtungen am Flughafen München – inzwischen wurde aber ein gemeinsamer Neubau errichtet.

Hafteinrichtung für 17 Millionen Euro

17 Millionen Euro hat die neue kombinierte Transit- und Abschiebungshafteinrichtung gekostet, die bundesweiten Modellcharakter haben soll. Von außen sieht der neue Komplex wie viele andere Gebäude am Flughafen aus: zweckmäßig, mit silberner Fassadenverkleidung, fast unauffällig. Nur die teils vergitterten Fenster und Stacheldrahtrollen auf dem Zaun deuten darauf hin, dass dort Menschen auf ihre Abschiebung warten. Momentan ist es nur ein einziger Mann aus Gambia, Platz wäre für bis zu 20 Abschiebehäftlinge.

"So wenig Einschränkungen wie nötig"

Im Betrieb gelte das Prinzip "so viel Freiheit wie möglich bei so wenig Einschränkungen wie nötig", versichert Axel Ströhlein, Präsident des Landesamts für Asyl und Rückführungen. Das betreffe etwa die Besuchsmöglichkeiten, die Nutzung von Internet und Smartphones und Angebote wie einen Sportraum. Abschiebungshaft sei etwas anderes als Strafhaft. Abschiebungshafteinrichtungen gibt es auch in Erding, Eichstätt und seit Kurzem in Hof. Bayern stellt damit insgesamt gut ein Drittel der fast 900 Haftplätze bundesweit.

1.800 Menschen im Jahr 2021 abgeschoben

Vergangenes Jahr hat der Freistaat mehr als 1.800 Menschen abgeschoben – viele über den Flughafen München. Mit "konsequenten Rückführungen" sende man wichtige Signale, so Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU): Geltendes Recht werde vollstreckt, nur tatsächlich Schutzberechtigte könnten in Deutschland eine neue Heimat finden und für "Straftäter, Gefährder und Personen, die durch Gewalttaten oder Randale auffällig wurden," gelte eine strikte "Null-Toleranz-Politik".

Asylantrag im Terminal

Die Hafteinrichtung am Flughafen ist kombiniert mit einer Transiteinrichtung mit 29 Plätzen – auch für Familien. Denn Immer wieder landen am Flughafen Menschen, die noch im Terminal Asyl beantragen. Sie haben aber keinen gültigen Pass oder kommen aus einem als sicher eingestuften Herkunftsstaat. Deshalb dürfen sie nicht einreisen und kommen erst einmal in die Transiteinrichtung, bis das asylrechtliche "Flughafenverfahren" erledigt ist. Das muss innerhalb von zwei Tagen geschehen. Die Transiteinrichtung ist innerhalb des Komplexes räumlich getrennt von der Hafteinrichtung. Durch Kombination "unter einem Dach" erhofft man sich aber Synergieeffekte und Kosteneinsparungen zum Beispiel beim Gebäudeunterhalt, beim Catering und beim Personal.