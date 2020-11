Neuer Zugspitzbahnhof geht in Betrieb

Die Zugspitzbahn startet in eine neue Ära. Am Montag ist der neue Zugspitzbahnhof eröffnet worden. Er liegt in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof, und von dort geht es mit der Zahnradbahn unter anderem auf die Zugspitze. Damit ist der über 90 Jahre alte Bahnhof Vergangenheit.

Mehr Komfort für Fahrgäste

Architektonisch steht der neue Zugspitzbahnhof für einen Mix aus Moderne und Tradition. Konsequent wurden Glas- und Holzelemente sowie Naturstein verbaut. Dieser Dreier-Mix zieht sich durch das ganze Gebäude. Fahrgäste dürfen sich über mehr Komfort freuen. Das neue rollstuhlgerechte Bahnhofsgebäude bietet neben moderner Infrastruktur inklusive Blindenleitsystem auch einen überdachten Bahnsteig.

Mitarbeiter ziehen nach und nach ein

Das neue Gebäude beinhaltet zusätzlich einen modernen Verwaltungstrakt. Erste Abteilungen haben schon in der vergangene Woche den Arbeitsplatz gewechselt. Die restlichen Mitarbeiter(innen) werden in den nächsten Wochen folgen.

Alles lief nach Plan

Rund neun Millionen Euro hat sich die Bayerische Zugspitzbahn das Bauwerk kosten lassen. Alles finanziert aus eigenen Mitteln, betonte Matthias Stauch bei der Einweihungsfeier. Der Vorstand freute sich vor allem, dass Budget und Zeitplan trotz Corona eingehalten wurden.

Im Corona-Lockdown keine Fahrten zur Zugspitze

Ab sofort verkehrt die Zahnradbahn vom neuen Bahnhof – jedoch aufgrund des derzeit geltenden Lockdowns ist die Fahrt zur Zugspitze nicht möglich. Die Züge verkehren ausschließlich auf der Talstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Grainau.