Neuer Zugspitzbahnhof für Garmisch-Partenkirchen

Garmisch-Partenkirchen bekommt einen neuen Zugspitzbahnhof. Im September beginnen die Bauarbeiten. Auch ein neues Verwaltungsgebäude soll entstehen. In das Bauprojekt investiert die Bayerische Zugspitzbahn rund neun Millionen Euro.

"Der Neubau katapultiert uns von der Steinzeit in die Moderne." Matthias Stauch , kaufmännischer Vorstand der Zugspitzbahn

Was mit dem historischen Bahnhofsgebäude passiert, ist derzeit noch unklar. Die Situation in dem 90 Jahre alten Bahnhofsgebäude sei untragbar für Gäste und Mitarbeiter, sagt Strauch. Auch habe sich die Zahl der Fahrgäste Dank einer guten Anbindung an die Deutsche Bahn erheblich erhöht.

Zukunft des alten Bahnhofs ist ungewiss

Der neue Zugspitzbahnhof wird um ein Stück verlegt und direkt gegenüber dem Eisstadion neu errichtet werden. Was mit dem alten Bahnhof passiert, ist noch nicht geklärt. Bereits im Frühjahr starten die ersten Vorarbeiten, bevor es dann im Herbst richtig losgeht.

Bahnhofsgebäude mit Holz- und Glaselementen

Das neue, rollstuhlgerechte Bahnhofsgebäude setzt optisch auf Glas- und Holzelemente und bietet neben einer zeitgemäßen Infrastruktur inklusive Blindenleitsystem auch einen überdachten Bahnsteig. Für die Mitarbeiter entstehen im Verwaltungstrakt moderne Arbeitsplätze. Rund 7,5 Millionen Euro werden für die zwei neuen Gebäude investiert, rund 1,5 Millionen Euro kosten Bahnhofstechnik und Gleisverlegemaßnahmen. Im Dezember 2020 soll der neue Zugspitzbahnhof fertig sein. Dann soll die Reise mit der Bahn auf Deutschlands höchsten Berg noch attraktiver werden.