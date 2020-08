Neuer Zabelsteinturm soll Ende des Jahres stehen

Auch während der Corona-Zeit sei am neuen Aussichtsturm auf dem Zabelstein gearbeitet worden. Aktuell erfolge die Vorfertigung des Turms bei den Firmen. Im nächsten Schritt werden die Wege vom Zabelsteinparkplatz aus bis zum Turmstandort ertüchtigt, so dass die vorgefertigten Bauteile und der Kran für die anschließende Montage problemlos transportiert werden können.

Anfang September werden Wege angelegt

Nach Rücksprache mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde und den Bayerischen Staatsforsten soll Anfang September mit den Wegeertüchtigungen begonnen werden, sodass alle haupt- und lärmintensiven Arbeiten vor Ort rechtzeitig abgeschlossen sind, bevor die Fledermäuse ihr Winterquartier im Gewölbekeller der Burgruine am Zabelstein beziehen. Die Bauarbeiten sollen ab Mitte September mit dem Aufstellen des Baugerüsts starten. Anschließend werden die Außenstützen aus Brettschichtholz mit den schlanken Stahlquerschnitten angebracht. In einem weiteren Schritt wird die Treppenanlage mit der Aussichtsplattform montiert. Abschließend werden die Brettschichtholzstützen durch Holzschindeln verkleidet, um den Holzschutz zu gewährleisten.

Tolle Aussicht über den Steigerwald

Die Aussichtsplattform des Turms in etwa 18 Metern Höhe ermöglicht dann wieder die Fernsicht in das Steigerwaldvorland, das Maintal, die Hassberge und die Rhön. Die geplanten Kosten belaufen sich auf rund 500.000 Euro. Der neue Turm ist bereits der vierte Turm an dieser Stelle: 1956 bis 1976 stand dort ein 15 Meter hoher Turm, der damals vom Steigerwaldklub Gerolzhofen gebaut wurde. Der zweite Turm wurde ebenfalls vom Landkreis Schweinfurt errichtet und stand von 1978 bis 1999. Der dritte 1999 gebaute Turm wurde im Sommer 2019 abgerissen.