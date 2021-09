Neuer Würzburger Behindertenbeirat startet durch

Schon die Wahl des neuen Würzburger Behindertenbeirats im Februar 2021 gestaltete sich unter Pandemie-Bedingungen äußerst schwierig. Stimmberechtigt waren nur Würzburgerinnen und Würzburger mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 Prozent. So konnte sich das Gremium erst am 17. März dieses Jahres bilden.

Dabei wurde Julian Wendel zum Vorsitzenden und zugleich zum kommunalen Behindertenbeauftragten bestimmt. Wendel gehörte dem Beirat bereits seit 2014 an. Das Engagement sei zwar ehrenamtlich und unentgeltlich aber keinesfalls umsonst, meint der studierte Psychologe, der selbst seit Kindertagen im Rollstuhl sitzt.

Rampen für Würzburger Straßenbahn

Zu den größten Erfolgen des Behindertenbeirates in der Vergangenheit zählt nach Wendels Worten die Ausrüstung der Würzburger Straßenbahnen mit ausklappbaren Rampen. Gleichwohl gebe es weiterhin viel zu tun. Denn noch immer bestünden im Alltag viel zu viele Barrieren für Menschen mit Behinderungen.

In ihrer Sitzung am Mittwochabend ließen sich die Beiräte ein Projekt des Paritätischen Wohlfahrtverbandes vorstellen, das gehörlosen Senioren qualifizierte Alltagshelfer an die Seite stellt, die selbst gehörlos sind und so besonders in Pflegeeinrichtungen Brücken zu Menschen schlagen können, die das hörende Personal kaum mehr erreicht. Außerdem plädierte das Gremium für einen gesicherten Fußgängerüberweg in der Nähe einer betreuten Arbeitsstätte im Stadtteil Heidingsfeld.

Beirat will Teilhabe von Menschen mit Behinderung verbessern

Der Behindertenbeirat der Stadt Würzburg ist auf sechs Jahre gewählt und hat die Aufgabe, den Oberbürgermeister, den Stadtrat, dessen Gremien und die Stadtverwaltung in Fragen der Behindertenarbeit zu beraten und Empfehlungen zu geben. "Insbesondere wirkt er mit, die Lebensverhältnisse von Menschen mit Behinderungen in der Stadt und ihre Teilhabe am öffentlichen Leben zu verbessern, sowie deren Selbstbestimmung und Eigenständigkeit im Sinne der in der UN-Behindertenrechtskonvention geforderten Inklusion zu stärken", heißt es in der Satzung.

Zwölf der Mitglieder sind selbst Menschen mit Behinderung, je zwei aus den Bereichen "Seh-, Hör-, Körper- und Psychische Behinderung" sowie "Lernschwierigkeit" und "Chronische Erkrankung". Zu den übrigen Mitgliedern zählen Damen und Herren des Stadtrates sowie Angehörigen und Vertreterinnen und Vertreter von Behinderten- oder Inklusions-Einrichtungen.