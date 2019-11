Neuer Werkleiter und neues Auto in BMW-Werk Dingolfing

Christoph Schröder leitet seit heute Europas größtes BMW Werk im niederbayerischen Dingolfing. Er tritt damit die Nachfolge von Ilka Horstmeier an, die als neues Vorstandsmitglied der BMW Group das Ressort Personal- und Sozialwesen sowie die Rolle der Arbeitsdirektorin in der Konzernzentrale in München übernommen hat.

Verantwortung für rund 18.000 Mitarbeiter

Der neue Dingolfinger Werkleiter Christoph Schröder ist seit 26 Jahren bei der BMW Group tätig, hat umfassende Produktionserfahrung an verschiedenen Werksstandorten gesammelt und leitete zuletzt als Geschäftsführer das weltweit größte Motorenwerk des Unternehmens im österreichischen Steyr. In Europas größtem Werk des Autobauers trägt er jetzt Verantwortung für rund 18.000 Mitarbeiter.

Produktionsstart: BMW M8 Gran Coupé

Der Einstand des neuen Werkchefs fiel zusammen mit dem heute erfolgten offiziellen Produktionsstart des neuen BMW M8 Gran Coupé. Als sechste Modellvariante komplettiert das Luxusmodell die 8er Familie des bayerischen Autoherstellers und setzt zugleich die Modelloffensive der BMW Group im Luxussegment fort. Der viertürige Hochleistungssportwagen wird vom stärksten jemals für BMW M Automobile entwickelten Motor angetrieben. Das 4,4 Liter große Achtzylinder-Aggregat leistet 625 PS.

"Ich freue mich sehr, dass ich gleich an meinem ersten Arbeitstag gemeinsam mit den Mitarbeitern den Produktionsstart des M8 Gran Coupé feiern darf. Allein in diesem Jahr hat die Dingolfinger Mannschaft bereits fünf Fahrzeuganläufe reibungsfrei gemeistert." Christoph Schröder, neuer Dingolfinger BMW-Werkleiter

Damit habe das Werk bewiesen, dass es eine hohe Produktvielfalt und Komplexität beherrscht. Als Leitwerk der Oberklasse soll in Dingolfing künftig mit dem BMW iNEXT auch die Mobilität von morgen auf die Straße gebracht werden.