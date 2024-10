Neuer Waldkindergarten - aber nur zwei Plätze belegt

Laut und voll, so lässt sich die Atmosphäre in den meisten Kitas beschreiben. Leise und leer, so sieht es momentan im Kindergarten Batzenhofen im Landkreis Augsburg aus. Die beiden "Batzis" Marlene und Jonas sind dort momentan die einzigen Kinder. Dabei könnten dort eigentlich 25 Kinder spielen.

Keine Baugenehmigung – kein Start im September

Eigentlich sollte die Eröffnung zum neuen Kindergartenjahr am ersten September sein. Das Problem: Die Baugenehmigung hatte gefehlt. Trotzdem habe die Stadt den Trägerinnen beim Unterschreiben des Betreibervertrags den Eröffnungstermin zugesichert, sagen diese. Die Stadt Gersthofen will davon nichts wissen. Auf BR-Anfrage teilten sie mit: "im Vertrag steht – sinngemäß – der Vertragsbeginn ist abhängig von der Erteilung der Betriebserlaubnis sowie der Baugenehmigung."

Unklarheit verunsichert viele Eltern

Wie Trägerin Theresa Brem erklärt, seien viele interessierte Eltern abgesprungen, weil so lange nicht klar gewesen sei, ob der Kindergarten auch wirklich rechtzeitig öffnen könne. Weiter sagt Brem: "Wir waren natürlich einerseits irgendwie verzweifelt, teilweise auch wütend. Wir waren startklar, aber die Eltern entschieden sich um." Verständnis für die Eltern haben die Trägerinnen durchaus, weil diese auch planen müssen.

Sieben Monate bis zur Genehmigung

Insgesamt hat die Genehmigung knapp sieben Monate gedauert. Erst Ende August gab’s das Go, dann konnte der Bau zweier Holzhütten beginnen. Ende September erfolgte die Abnahme des Landratsamtes. Und erst am siebten Oktober wurde die Betriebserlaubnis erteilt.

Aber hätte der Start nicht doch schneller funktioniert? "Schwierig", sagt Martin Wörle, der Bürgermeister der Stadt Gersthofen, weil viele Stellen und Behörden bei einem Kita-Bau involviert seien: "Sie müssen mit allen reden, zum Beispiel mit der Waldbewirtschaftung. Wir brauchen eine Notunterkunft bei Starkregen. Das dauert auch länger, als wir uns das vorgestellt haben. Beim zweiten Mal wird man es mit Sicherheit schneller machen können."

Keine Kinder heißt: kein Geld

Für die Träger, Teresa Brem und Alexandra Lange, wird das erste Jahr zu einer finanziellen Herausforderung, wenn nicht genügend Kinder kommen. Auf den Personalkosten, unter anderem für eine pädagogische Fachkraft, bleiben sie sitzen: "Wir haben das durchkalkuliert, wir werden im ersten Jahr an die 50 bis 60.000 Euro ins Minus gehen", so Teresa Brem.

Für die Stadt Gersthofen stellt der verzögerte Start kein Problem dar, weil in Gersthofen sichergestellt ist, dass alle Kinder, die einen Betreuungsplatz benötigen, auch einen bekommen haben. Verständnis für die aktuelle Situation habe Bürgermeister Martin Wörle schon: "Es war natürlich die mutige, unternehmerische Entscheidung der Betreiber – trotz der wenigen Anmeldezahlen – zu starten."

Kinder brauchen Kinder für ihre Entwicklung

Gerade für die zwei "Batzis", Marlene und Jonas, wäre es nicht nur schön, sondern auch wichtig, wenn sie mit mehr Kindern spielen könnten: "Der Kindergarten ist so die erste Ablösung vom Elternhaus. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass wir verschiedene Altersgruppen in einem Kindergarten haben, um voneinander zu lernen", sagt Theresa Brem, die hofft, dass weitere Kinder kurzfristig dazukommen, um dann mit Marlene und Jonas spielen zu können.