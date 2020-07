Neuer Vorstoß für Windrad in Tiefenbach

Im Landkreis Cham gibt es einen neuen Vorstoß für die Windkraft. Der Gemeinderat von Tiefenbach hat gestern Abend eine Bauvoranfrage für ein Windrad im Ortsteil Steinlohe befürwortet. Es gab nur einen Gegenstimme.

Bürgermeister: "Können uns Windkraft vorstellen"

"Wir sind für das Windrad", sagte Bürgermeister Ludwig Prögler (CSU), "weil wir uns grundsätzlich Windkraft in unserem Gebiet vorstellen können und weil es auch keinen Widerstand aus der Bevölkerung gibt."

Es geht um ein unter 50 Meter hohes Windrad, das eine private Betreibergemeinschaft bauen möchte. Ein ähnlicher Plan, auch von einem Privatmann beantragt, ist in Steinlohe aber schon einmal im Juli 2018 vom Landratsamt Cham abgelehnt worden.

Das Landratsamt ist auch beim neuen Antrag Genehmigungsbehörde. Man werde die neue Bauvoranfrage prüfen, sagte heute ein Sprecher des Landratsamts Cham dem BR. Aber wenn sich die Sachlage im Vergleich zu 2018 nicht geändert hat, werde sich wohl auch die negative Beurteilung nicht ändern.

Standort in Landschaftsschutzgebiet

Der Landratsamtssprecher verwies darauf, dass der Standort in Steinlohe in einem Landschaftsschutzgebiet liegt, das zudem nicht für die Windkraft ausgewiesen ist. Der Landkreis Cham habe vor Jahren das ganze Landkreisgebiet prüfen lassen und insgesamt 42 Flächen als Windkraftgebiet ausgewiesen. Das Gebiet in Steinlohe gehöre aber nicht dazu.

Der Landkreis Cham setze aber grundsätzlich auf erneuerbare Energie, sagt der Sprecher. 65 Prozent des benötigten Stroms komme schon aus solchen Quellen, vor allem aus Solarzellen und Biogasanlagen. Damit liege man über dem Landesschnitt. Vor allem bei den Solaranlagen gebe es aber noch Ausbaupotential.