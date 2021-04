Neuer Vorschlag für ICE-Werk in Nürnberg soll Rodung verhindern

Das Planungsbüro "Quadra Ingenieure GmbH" aus Nürnberg hat im Auftrag der Grünen eine Kompaktversion des geplanten ICE-Werkes erarbeitet. Diese Version benötigt nach eigenen Angaben nur etwa die Hälfte der Fläche, erfülle aber sämtliche Ansprüche der Bahn. Damit könnte, so die Grünen, die großflächige Rodung von Waldflächen vermieden werden.

Waldgebiete in Gefahr

Die Pläne der Bahn sehen aktuell einen Flächenbedarf von bis zu 46 Hektar und eine Grundstückslänge von bis zu 5,5 Kilometer vor. Ein Bauplatz dieses Ausmaßes steht im Raum Nürnberg ohne Zerstörung von großflächigen Waldgebieten nicht zur Verfügung. Dies wollen die Grünen nicht hinnehmen, obwohl sie für eine Verkehrswende eintreten.

Der Alternativvorschlag ermöglicht nach ihren Angaben der Bahn auch neue Standorte in ihre Planung einzubeziehen, die deutlich umweltfreundlicher seien. Vielleicht sei das neue ICE-Werk dann doch sogar auf dem Gelände des Rangierbahnhofs möglich, so ihre Hoffnung.

ICE-Werk in Nürnberg: Was will die Bahn?

Die Bahn will bis zum Ende dieses Jahrzehnts im Großraum Nürnberg ein neues ICE-Werk für die künftig deutlich längeren ICE-Züge bauen. Dafür benötigt sie eine Fläche von bis zu 46 Hektar. Vorgesehen sind dafür sieben Standorte. Von diesen liegen zwei in Nürnberg, zwei in der südöstlich benachbarten Marktgemeinde Feucht und je einer in Allersberg (Lkr. Roth), Fürth und Baiersdorf (Lkr. Erlangen-Höchstadt).