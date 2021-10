vor 27 Minuten

Neuer Vogelgrippefall: Chamer Landrat rät zur Vorsicht

Im Landkreis Cham ist wieder das Geflügelpest-Virus nachgewiesen worden. Landrat Franz Löffler appelliert nun an alle Geflügelhalter, sich strikt an die Hygienevorschriften zu halten. So soll ein größerer Ausbruch wie im Jahr 2015 vermieden werden.