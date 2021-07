Neuer Uni-Stadtteil in Nürnberg heißt "Lichtenreuth"

Die Entscheidung ist gefallen: Der Nürnberger Stadtteil an der Brunecker Straße, in dem die neue Technische Universität entsteht, erhält den Namen "Lichtenreuth". Das teilte die Stadt Nürnberg mit. Der Entscheidung war ein Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt vorausgegangen, sich an der Namensfindung zu beteiligen. Dabei sind mehr als 1.000 Vorschläge bei der städtischen Jury eingegangen.

Bürger votierten für "Lichtenreuth"

Der Name "Lichtenreuth" habe mit Abstand die meisten Nennungen aus der Bürgerschaft erhalten, heißt es in der Mitteilung. Deshalb hat sich die Jury für diesen Namen ausgesprochen, den der Stadtrat dann beschlossen hat. Der neue Uni-Stadtteil, der auf einem ehemaligen Bahngelände im Süden der Stadt entsteht, erhalte nun offiziell einen positiv klingenden und zeitlosen Namen, sagte Nürnbergs Wissenschafts- und Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU).

Kritik am Namen im Vorfeld

Im Vorfeld hatte es Kritik an dem Kunstwort "Lichtenreuth" gegeben, mit dem der Immobilien-Entwickler Aurelis das rund 90 Hektar große Gelände bereits vor der offiziellen Namens-Entscheidung vermarktet hatte. Diese Bezeichnung sei ein Kunstwort und stöße in der Stadtgesellschaft auf Ablehnung, hieß es damals. In dem neuen Stadtteil sollen einmal 5.000 Menschen leben und 6.000 Studierende lernen.