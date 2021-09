Neuer Trend in Bayern: Stromerzeugung beim Gemüseanbau

Bauernverband und Landwirtschaftsministerium: Agri-PV sinnvoll

Der Deutsche Bauernverband und das Frauenhofer-Institut für Solare Energiesysteme begrüßen Agri-Photovoltaikanlagen. Es sei ein Schritt in die richtige Richtung, heißt es in einer Pressemitteilung aus diesem Jahr. "Insbesondere für die Anwendung im Obstbau und bei Sonder- und Dauerkulturen sehen wir großes Potenzial für eine Doppelnutzung", so der stellvertretende Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands, Udo Hemmerling. Aber: "Nur wenn die landwirtschaftliche Bewirtschaftung ohne nennenswerte Einschränkungen möglich bleibt, kommen die Vorteile der Agri-Photovoltaik wirklich zum Tragen."

Auch vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium heißt es, dass Agri-Photovoltaikanlagen sinnvoll sind. "Die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche ist größtenteils weiterhin möglich." Jedoch stehe man erst am Anfang dieses Trends.

Agri-Photovoltaik: Mehrfach-Nutzung und Insektenschutz

Landwirt Eckl ist von der Mehrfach-Nutzung der Ackerflächen überzeugt: "Es gibt kein Argument gegen Agri-Photovoltaikanlagen, es gibt eine 60 Prozent bessere Ausnutzung." Er will geeignete Lebensmittel unter den Photovoltaikanlagen anbauen, die den Schatten mögen, wie beispielsweise Kartoffeln oder Zwiebeln. Rand- und Zwischenstreifen zwischen den Solaranlagen will der Landwirt auch nutzen und Blühstreifen stehen lassen: "Für Insekten, wo sie sich zurückziehen können – das ist doch das, was jeder haben will."

Landwirte wollen mit PV-Anlagen nachhaltig sein

Agri-Photovoltaikanlagen heißt auch: doppelte Einnahmen. Man müsse sich umorientieren, meint Eckl. Der Zuckerrübenanbau sei kaum mehr rentabel. Mit Agri-Photovoltaikanlagen will er aber auch nachhaltig sein:

"Es wird überall diskutiert, wir brauchen grünen Strom für grünen Wasserstoff - der Strom muss irgendwo herkommen - Windräder wollen wir nicht, dann müssen wir irgendwas mit Solar machen." Ulrich Eckl, Landwirt

Nachhaltigkeit bedeutet Bürokratie

Leicht ist die Planung aber nicht. Für sein Vorhaben muss der Landwirt viel Zeit im Büro verbringen, Ordner stapeln sich - die Nachhaltigkeit schaut hier nach Bürokratie aus. Für Eckl gibt es drei bürokratische Hürden, die die Umstellung auf nachhaltige Strom- und Lebensmittelerzeugung für Landwirte erschweren.

1. Hürde: Zustimmung Gemeinde

Laut Eckl muss die Gemeinde hinter einem Photovoltaikanlagen-Projekt stehen, sie hat die Planungshoheit. Stimmt die Gemeinde dagegen, kann das Projekt nicht umgesetzt werden.

2. Hürde: Ausgleichsflächen

Wenn das Projekt von der Gemeinde genehmigt wird, wird der Flächennutzungsplan geändert. Das bedeutet aber auch: Es werden Ausgleichsflächen für das Aufstellen von Photovoltaikanlagen gefordert. "Das ist am Acker schwierig", meint Eckl. Bei seiner bestehenden Anlage von 25 Hektar musste er sechs Hektar Ausgleichsflächen abgeben. "Das ist nicht produktiv. Wenn ich den Acker betreiben will, verliere ich die sechs Hektar."

3. Hürde: Einspeisepunkt

Stromerzeugung bedeutet: Man braucht auch Leitungen und Zuleitungen für den produzierten Strom. Befindet sich in der Nähe eines Ackers kein Umspannwerk oder kein Einspeisepunkt, müssten erst Kabel verlegt werden - und das wäre für viele Landwirte zu teuer, sagt Eckl.

Ulrich Eckl fordert von der Politik, dass die bürokratischen Hürden abgebaut und Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die Planung schneller umsetzbar machen. "Wenn da auch wirklich der Flächennutzungsplan geändert werden muss, dann können Einsprüche kommen - dann dauert das seine Zeit, da ist ein dreiviertel Jahr alleine für das kein Thema."