Neuer Trend im Seenland: Urlaub im Tiny House

Tiny Houses, also Kleinsthäuser, liegen im Trend. Nun springt auch der Waldcampingplatz in Pleinfeld auf und startet mit einem neuen Projekt. Urlauber können dort auf 24 Quadratmetern wohnen. Mehr als 80 solcher Mini-Häuser stehen schon.

Erste Tiny Houses sind bezugsfertig

Noch fahren kleine Bagger zwischen den einzelnen Mini-Häusern. Die Vorplätze und Wege müssen noch umgestaltet werden. Doch die Wohnungen sind bezugsbereit. In einer Testphase können die ersten Tiny-Häuser schon angemietet oder von den Investoren selbst genutzt werden. Denn die komplette Siedlung, ein Extra-Bereich auf dem Camping-Areal, ist finanziert von Einzel-Investoren. Eigentlich wollte Initiatorin Susanne Ehrnsperger erst einmal mit 30 Objekten starten, "doch die waren vor den eigentlichen Besichtigungsterminen schon verkauft", erklärt die Unternehmerin. Und so vergrößerte sie den Bereich. Nun stehen mittlerweile schon 87 solcher kleiner Häuser.

Als Hausbesitzer selbst nutzen und vermieten

Jeder Hausbesitzer hat gut 80.000 € für das kleine Urlaubsdomizil bezahlt. Dafür kann dieser nun bis zu 12 Wochen die Unterkunft selbst nutzen. Den Rest der Zeit steht diese Touristen zur Verfügung. "Wir kalkulieren mit etwa 100 Vermietungstagen pro Jahr, dann wären im besten Falle die Häuser nach acht bis zehn Jahren finanziert“, erklärt Susanne Ehrnsperger. Zusammen mit einem Partner aus Beilngries betreibt sie die neue Wohnsiedlung auf ihrem Camping-Platz.

Mit zu den ersten Hauskäufern gehört die Familie Eder aus dem Raum Eichstätt. "Uns geht es in erster Linie darum, eine eigene Wohnung als Anlaufstelle für uns zu haben“, erklärt Alois Eder. "Wir fahren viel mit dem Rad, da ist das Seenland ideal." Für sie ist das Tiny-Haus ein prima Stützpunkt für Ausflüge. Auch mit den Enkeln wollen sie hierher kommen. Die Refinanzierung steht an zweiter Stelle. "Aber mit dem Einkommen durch die Vermietung ist es natürlich noch interessanter", gibt Rita Eder gerne zu. "Was dabei reinkommt, das warten wir mal ab."

Klein, aber autark

Mit den Tiny-Häusern wollen die Waldcampingplatz-Betreiber den neuen Wünschen der Gäste auf mehr Individualität und Selbstständigkeit gerecht werden. "Das ist gerade während und wohl auch nach Corona-Zeiten ein Trend", ist sich Susanne Ehrnsperger sicher. Durch die Schlafstätte, die eigene Dusche mit WC und einem kleinen Essbereich mit Kochgelegenheit sei das in den kleinen Häusern möglich. Gedacht sind die Häuser für zwei Personen. Familien mit bis zu zwei Kindern finden aber durchaus Platz. "Die sollten dann aber nicht älter als zehn Jahre sein, sonst ist das Schlafsofa im Tiny-Haus dann doch zu kurz."

Die Bettenzahl für Touristen ist im Seenland rückläufig. Mit den Tiny-Häusern für 149,00 Euro/Tag soll nun eine Alternative geboten werden. Ob und wie sich die Tiny-Häuser bewähren werden die nächsten Monate und Jahre zeigen. Auch an einen günstigeren Einführungspreis hat Susanne Ehrnsberger gedacht. Offizielle Eröffnung ist am 1. April, zum Start in die neue Urlaubssaison.