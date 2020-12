Neuer Transformator: Schwertransport am Abend in Schwandorf

Während des Transports vom Schwandorfer Müllkraftwerk zum Umspannwerk kann es ab 20.00 Uhr für geschätzt zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen kommen. Da die rund zwei Kilometer lange Strecke aber fast ausschließlich durch ein Gewerbegebiet führt, werden sich diese in Grenzen halten.

Transport mit 55 Metern Länge

Schon am Vormittag treffen die beteiligten Unternehmen entlang der Strecke erste Vorbereitungen für den Transport. Der neue Transformator aus Nürnberg wird zuerst mit der Bahn bis zum Schwandorfer Müllkraftwerk gebracht und erst dort auf das Transportfahrzeug umgeladen, teilt der Übertragungsnetzbetreiber Tennet mit. Der Schwertransport soll sich anschließend mit einer Länge von 55 Metern und einer Höhe von fünf Metern in Bewegung setzen. Das Gesamtgewicht des Transports von 545 Tonnen muss dabei auf insgesamt 24 Achsen verteilt werden.

Neuer Trafo für Ostbayernring

Der Transformator könne rein rechnerisch Strom für rund eine halbe Million Haushalte in der Oberpfalz transformieren, teilt Tennet mit. Durch moderne Schallschutzmaßnahmen soll er außerdem leiser arbeiten als sein Vorgänger. Laut Tennet ist der Umbau notwendig, da die Stromtrasse Ostbayernring nach dem Ausbau im Umspannwerk Schwandorf mit dem örtlichen Stromnetz des Bayernwerks verbunden wird. Die Erneuerung des Ostbayernrings soll die Versorgungssicherheit in der Region erhöhen, so Tennet. Durch stetig steigende Einspeisung aus erneuerbaren Energien aus der Region und zunehmender Transportaufgaben gerate dieser regelmäßig an seine Kapazitätsgrenzen.

Bürgerinitiativen kritisieren die Ausbaupläne für den Ostbayernring dagegen und fordern unter anderem Erdkabel in der Nähe von Wohngebieten statt der geplanten Freileitung.