Neuer Studiengang in Kronach, Selb erstmals Hochschulstandort

Mit mehr als 3.800 Immatrikulationen sind im Wintersemester 2021/22 an der Hochschule Hof so viele Studierende eingeschrieben wie noch nie. Seit diesem Semester verteilen sich die Studenten auch auf zwei neue Außenstandorte: Während die Stadt Kronach einen weiteren Studiengang dazubekommt, ist die Stadt Selb erstmals überhaupt ein Hochschulstandort.

15 Studierende in Selb

Der im Landkreis Wunsiedel angebotene Bachelor-Studiengang "Design und Mobilität" wird von der Hochschule Hof in Zusammenarbeit mit der Staatlichen Fachschule für Produktdesign Selb initiiert. Zum Start sind laut Studiengangsleiter Lutz Fügener 15 Studierende eingeschrieben. Die offizielle Eröffnung des Studiengangs bildet ein Festakt im Rosenthal-Theater Selb.

Studiengang nimmt Zukunft der Mobilität in den Blick

Die Hochschulräumlichkeiten befinden sich übergangsweise im sogenannten Spiegelhaus der Firma Rosenthal, sollen mittelfristig aber in ein neu zu errichtendes Design-Studio umziehen. Bei "Mobilität und Design" handelt es sich laut Hochschule Hof um einen interdisziplinär angelegten Ingenieursstudiengang. Kern der Lerninhalte sei die Mobilität der Zukunft, sowohl im Hinblick auf das Design verschiedenster Fahrzeuge als auch auf das veränderte Nutzerverhalten.

Ländlicher Bereich bislang kaum im Fokus

Die Ansiedlung des Studiengangs im eher ländlichen Bereich sehe er sehr positiv, sagte Studiengangsleiter Fügener im BR-Interview. Beim Thema Mobilität werden städtische Belange meist stärker in den Fokus genommen. Auf dem Land seien die Herausforderungen aber viel größer und interessanter, weil die Umsetzung möglicher Lösungen in wirtschaftlicher wie auch logistischer Hinsicht ungleich komplexer sei, so Fügener.

Kronach: Lucas-Cranach-Campus wächst

In Kronach war bisher nur die Hochschule Coburg mit einer Außenstelle vertreten – seit März kann man hier "Autonomes Fahren" studieren –, nun bietet auch die Hochschule Hof einen neuen Studiengang am Lucas-Cranach-Campus an: Unter dem Titel "Innovative Gesundheitsversorgung" sollen die 13 Studierenden verschiedene Fachrichtungen wie Informatik, Ingenieurwesen und Gesundheit- und Sozialwesen miteinander verbinden, so Studiengangleiter Gerald Schmola. In Zusammenarbeit mit Unternehmen aus dem Gesundheitssektor vor Ort sollen die Studieninhalte auch praxisnah vermittelt werden, teilt die Hochschule Hof weiter mit.