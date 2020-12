Neuer Studiengang "Arztassistent" an Hochschule Landshut geplant

An der Hochschule Landshut soll ein neuer Studiengang "Arztassistent" entstehen. Darauf haben sich Hochschulpräsident Fritz Pörnbacher, der Landtagsabgeordnete und Mitglied im Wissenschaftsausschuss Helmut Radlmeier (CSU), Landrat Peter Dreier (FW) und Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz (parteilos) sowie sein Stellvertreter Thomas Haslinger (CSU) verständigt. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor.

Einzigartiger Studiengang in Niederbayern

Konkret geht es dabei um die Realisierung des neuen Studiengangs "Physician Assistance - Arztassistenz". Die Region Landshut verfüge über ein hervorragend aufgestelltes Krankenhauswesen. Hier werde aber dringend Fachpersonal benötigt. Der neue Studiengang soll dabei eine Versorgungslücke schließen. "Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung vor Ort", sagt Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz. So soll dem Fachkräftemangel in den Krankenhäusern der Region aktiv entgegengewirkt werden. "Vergleichbare Studiengänge gibt es derzeit nur in Amberg-Weiden und in Neu-Ulm", meint Landshuts Hochschulpräsident Pörnbacher. "In Niederbayern wären wir sogar die Ersten."

Organisation im OP und Unterstützung auf dem Land

Absolventinnen und Absolventen im Studiengang Arztassistenz können den Angaben zufolge in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden: Bei der Organisation und Assistenz im OP, bei der Administration im Krankenhaus und in anderen Gesundheitseinrichtungen, bei der Unterstützung von Ärzten im niedergelassenen Bereich, in der ländlichen Gesundheitsversorgung, in der Notfallmedizin sowie in der Medizintechnik.

Auf finanzielle Hilfen angewiesen

Nach Angaben der Hochschule könnte der neue Studiengang schnell umgesetzt werden. "In Form von Hebammenwesen und Biomedizinischer Technik haben wir bereits Studienangebote im Gesundheitsbereich und können deshalb auch auf Labore zurückgreifen", so Landshuts Hochschulpräsident Pörnbacher. "Mit den ersten Studierenden können wir mit unseren internen Ressourcen bereits starten." Um den Studiengang langfristig erfolgreich zu gestalten, sei man aber auf finanzielle Unterstützung des Ministeriums angewiesen.